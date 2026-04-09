En Ciudad de México (CDMX) hay un montón de heladerías que tienen sus propios procesos y que han ganado popularidad por su sabor, cremosidad y precio, pero, según la Inteligencia Artificial (IA) hay una clara ganadora que todos deberían de visitar: Helado Bonito.

Según un análisis de ChatGPT, en donde comparó las críticas reales, los precios y los comentarios sobre el sabor de los helados en distintas plataformas, esta heladería tiene un sabor sobresaliente, ingredientes de calidad, precios justos y consistencia en reseñas.

Algunos de los comentarios más destacados en Google Maps dicen que sus helados tienen “sabores intensos y naturales” y que “valen totalmente lo que cuesta”. Sin embargo, al ser un lugar aeshtetic y con buen sabor, suele haber fila para ordenar.

Si te gusta el buen helado cremoso y con sabores especiales, este top es para ti.|(Grok AI)

¿Qué otras heladerías de CDMX recomienda la IA?

Además de Helado Bonito, hay otras heladerías que destacan por distintas características. De acuerdo con la IA, si no te molesta gastar un poco más de dinero por un helado gourmet, entonces la recomendación es Joe Gelato, un lugar certificado por los estándares italianos y que suele tener sabores únicos y de temporada, como la lavanda, aceite de oliva y vino Marsala, por mencionar algunas.

Helador Amor Casero y Special of Paris también aparecen en el top de heladerías buenas, con precios económicos y espacios agradables para compartir un cono.

¿Qué dicen los expertos en helados?

En sitios como TripAdvisor, las heladerías de CDMX más recomendadas son distintas a las del análisis de la inteligencia artificial. Según las encuestas a consumidores, Duo Gelati se lleva el premio, le sigue Santa Clara, Adoro Gelatría y Chiandoni.

Puedes hacer una ruta del helado en CDMX para conocer cuál es el mejor.|(CANVA)

El portal de turismo CDMX Secreta recomienda probar Maca Helado y Café; mientras que Escapadas de México Desconocido señala a Super Tyrano como la imperdible de la ciudad.

¿Has probado alguna de estas heladerías en CDMX? Si tienes ganas de explorar la ciudad a través de la degustación de este riquísimo postre, te hacemos un resumen con un listado de aquellas que debes visitar para que tú puedas sacar tus propias conclusiones: