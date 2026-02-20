Este es el lugar más seguro para subirte a un globo aerostático cerca de CDMX, según la IA

¿Tienes ganas de subirte a un globo aerostático, pero te da miedo que se caiga y ocurra un accidente? Según la Inteligencia Artificial (IA), hay un lugar cerca de la Ciudad de México (CDMX) donde puedes sentirte más seguro: Teotihuacán.

Un análisis de ChatGPT señala que este destino, ubicado a unos 40 minutos de la capital , cuenta con certificaciones y regulaciones para que las empresas operen vuelos en globo desde las 6 de la mañana, justo al amanecer, y así disfrutar de los impresionantes paisajes de la zona arqueológica.

¿Cuánto cuesta subirse a un globo aerostático en Teotihuacán?

El precio de la experiencia varía según la empresa y el paquete que elijas. Los costos van aproximadamente de $1,790 a $3,000 pesos por persona. La mayoría de los vuelos duran entre 40 y 60 minutos e incluyen seguro de viajero, pilotos certificados, coffee break y, en algunos casos, brindis al finalizar.

Incluso, hay servicios completos en donde la compañía te puede recoger desde la CDMX y transportarte hasta el Estado de México, pero el precio se eleva mucho más. Esto funciona para quienes no conocen del lugar y están visitando la ciudad por unos días.

¿Cuál es el peor lugar para subirse a un globo aerostático en México?

Es fundamental contratar experiencias oficiales y reguladas. En 2023, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) investigó el caso de un globo que se incendió y cayó, provocando la muerte de dos personas.

Subir en globo aeroestático esuna experiencia única.|(ESPECIAL/CANVA)

En ese sentido, cualquier vuelo que no cuente con regulación y permisos oficiales puede considerarse riesgoso, ya que no garantiza mantenimiento adecuado, pilotos capacitados ni seguros médicos en caso de imprevistos. Además, checa las reseñas y críticas de la experiencia antes para elegir mejor.

¿En qué otros lugares de México se puede volar en globo?

Además de Teotihuacán, en México también puedes vivir esta experiencia de subir en globo aerostático en:

Huamantla

San Miguel de Allende

Oaxaca de Juárez

Tequisquiapan

Festival Internacional del Globo

Cantona

Todos ofrecen vistas espectaculares y experiencias únicas, siempre que elijas operadores certificados.