Hidalgo es uno de los estados de México con mayor tradición en la preparación de la barbacoa de borrego: un platillo emblemático que se cocina al vapor en hornos de tierra y que forma parte esencial de la identidad gastronómica regional. Esto se refleja en sus 84 municipios, de los cuales 32 cuentan con el distintivo de Pueblos con Sabor.

Sin embargo, 9 sitios más han sido reconocidos como Pueblos Mágicos . Aunque el municipio de Actopan es considerado el epicentro indiscutido de la mejor barbacoa de Hidalgo y ostenta con orgullo el título de Pueblo con Sabor, la inteligencia artificial (IA) de Google señala que el mejor pueblo mágico para disfrutar este platillo es Huasca de Ocampo.

Huasca de Ocampo: la mejor barbacoa de borrego dentro de una experiencia turística integral

En Huasca de Ocampo, la barbacoa de borrego se mantiene como una de las opciones favoritas para locales y visitantes, especialmente durante los fines de semana. Acompañada de consomé caliente, este platillo se puede disfrutar en tacos servidos desde tempranas horas de la mañana.

Si bien la cocina tradicional de este pueblo mágico también destaca por los pastes y las enchiladas, los sábados y domingos es común encontrar puestos de barbacoa en la zona de los portales y en el centro del pueblo. Allí el aroma de la carne cocida lentamente bajo tierra se mezcla con la vida cotidiana del lugar, ofreciendo una experiencia gastronómica auténtica y arraigada a la tradición hidalguense.

¿Qué hacer en el pueblo mágico de Huasca de Ocampo

Además de su oferta culinaria, Huasca de Ocampo es uno de los destinos turísticos más completos de Hidalgo. Entre sus principales atractivos se encuentran los Prismas Basálticos: una formación natural única en el mundo que atrae a miles de visitantes cada año por su belleza geológica.

El pueblo también cuenta con antiguas haciendas como Santa María Regla y San Miguel Regla, calles empedradas, bosques, presas y una atmósfera colonial que invita al descanso y al contacto con la naturaleza. Esta combinación de paisajes, historia y buena comida convierte a Huasca de Ocampo en el pueblo mágico de Hidalgo ideal para disfrutar de una excelente barbacoa de borrego sin renunciar a una experiencia turística completa.