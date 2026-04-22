7 looks con shimmer que sí se ven elegantes

El shimmer o brillo ya no es un complemento exclusivo de las noches o de las fiestas, también puede adaptarse a diferentes looks y situaciones, de acuerdo con tus gustos y estilo personal.

Expertos en moda advierten que la clave para que el brillo se veal lujoso y refinado es el equilibrio, las texturas y el lugar en el que colocamos el punto de luz. Hoy te compartimos 7 propuestas para dominar el arte del shimmer con mucha sofisticación.

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Los 7 mejores looks con shimmer

Traje sastre en Lurex

Puedes intentar cambiando el clásico conjunto negro por uno con hilos de lurex en tonos grafito o azul medianoche. Al ser una silueta estructurada y masculina, el brillo se siente más profesional y controlado. Un look ideal para un evento de cóctel.

La falda midi satinada y tejidos mate

El contraste de texturas es el mejor amigo de la elegancia, prueba combinando una falda midi de acabado satinado o con micro-lentejuelas en tonos champaña con un suéter de cashmere o una camiseta de algodón básica. Lo mate contrarrestará la intensidad del shimmer y lo hará apto para el día.

Los atuendos shimmer pueden usarse de día si se combinan con prendas neutras|Pexels: pedro furtado

Slip dress con transparencias

Utiliza un vestido lencero con un ligero velo de shimmer para un minimalismo más elevado que se mantiene elegante, usa también tonos como el gris perla o el arena y evita accesorios cargados para equilibrar.

Camisa de seda con efecto metalizado

Una blusa de seda con este acabado es una pieza infaliblre, llévala con pantalones de pinzas de tiro alto para que la tela de la blusa destaque, destelle e ilumine tu rostro.

Accesorios

En caso de que las prendas brillantes no sean lo tuyo, opta por un look monocromático negro, blanco, arena o gris y añade los toques de shimmer con collares, aretes, pulseras y hasta una bolsa.

El maquillaje shimmer es una buena forma de llevar brillo y elevar tu atuendo|Pexels: D BON

Maquillaje shimmer

En esta temporada puedes usar algunos colores metalizados como sombras de ojos o para delineados gráficos para complementar tu look sin saturar.

Uñas con shimmer para un toque juvenil y elegante|Pinterest

Uñas con toque metalizado

Las uñas limpias con un toque de brillo pueden sumar a tu atuendo, sin que tengas que optar por todo un outfit de este estilo.