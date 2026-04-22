No tires el café usado y aprovéchalo como lo hacen los chefs

Los amantes del café saben que disfrutar de su bebida tiene un principio y un final, sin embargo esa conclusión puede tener un capítulo extra gracias a la reutilización de los residuos. Aunque existen muchas formas de usar “el desperdicio” después de ya no servir para producir bebidas… los chefs aplican esta y podría interesarte para cuidar tus manos.

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¿Cómo reutilizan los chefs el café?

De manera general sonaría hasta lógico deshacerte de los llamados posos de café tras finalizar su vida en la cafetera, sin embargo se hace un atento llamado a aprender las siguientes opciones de reutilización. En este caso específico, los chefs lo usan con un motivo bastante especial que no todos conocen. Y todo tiene que ver con los molestos olores que se impregnan en la piel.

Ya sea con alimentos como la cebolla, el ajo o el siempre incómodo pescado, suelen causarse problemas para evitar su olor tras tratar con ellos durante mucho tiempo. Por ello los chefs frotan las palmas de sus manos con los restos del café de la cafetera por al menos 30 segundos antes de enjuagarse al momento del lavado.

Esto tiene como finalidad usar los poros mencionados como neutralizadores de olor, gracias a los contenidos de nitrógeno, los cuales actúan desde los compuestos de azufre, responsables de ese aroma penetrante que tanto molesta. Ante eso, muchos indican que el resultado es inmediato y no hacen falta productos extras.

¿Cómo se cuida el resto de café para usarlo de diferentes modos?

Aunque muchos no le da un cuidado especial, sí es posible mantenerlo realmente eficiente para sus usos después de ser inutilizable para tu deliciosa taza mañanera. Por ello, toma nota y haz caso de estos tips de expertos.