Estos son los países MÁS VISITADOS en Navidad 2025

Hablar de la navidad no solo es disfrutar del ponche, piñatas, villancicos, etc., sino también de las vacaciones, es esa época del año donde muchas personas aprovechan para viajar en familia ya sea dentro o fuera del país, pero te has preguntado ¿Cuáles son los países que tienen más turismo festivo y por qué? pues continúa leyendo para que sepas a dónde viajar el próximo año.

De acuerdo con un informe de Travel Check-in: Navidad y Año Nuevo 2025 de KAYAK, los destinos más buscados en Navidad 2025 son: Nueva York (Estados Unidos), Islas Canarias y Barcelona (España), Londres (Reino Unido), París (Francia), Cancún y CDMX (México) y las ciudades de Bangkok y Phuket en Tailandia.

¿Por qué Estados Unidos, España y Londres lideran el turismo festivo mundial?

Según el estudio, estos países lideran el ranking debido a que cumplen con las tradiciones, clima, precio, cultura e idioma que buscan los turistas.

Asimismo, según el análisis de tendencias de viaje publicados por Forbes, Londres, Ámsterdam, Praga y Budapest se mantienen como referentes gracias a sus mercados navideños, espectáculos luminosos y celebraciones tradicionales.

En cuanto a Estados Unidos, no solo las nevadas atraen al mundo, sino la oferta de parques temáticos, decoración de plazas, espectáculos y compras, que convierten a ciudades como Nueva York y Orlando en destinos familiares por excelencia.

En España y México, los turistas hispanohablantes encuentran una ventaja idiomática que impulsa reservaciones de viajeros latinoamericanos y europeos. Por su parte, ciudades como Budapest, Praga o Tenerife destacan por ofrecer experiencias navideñas completas a costos más competitivos que capitales tradicionales como Londres o París.

Aunque sea navidad y se destaque el frío y la nueve, datos revelan que destinos cálidos como Tenerife, Cancún y Phuket tuvieron un incremento notable en búsquedas, especialmente entre viajeros que buscan playa y descanso en fiestas decembrinas.

¿Qué comer en los países más visitados en Navidad?

Para los turistas no solo consideran clima, tradiciones y costos a la hora de elegir un destino, también ponen en balance la cena navideña, ya que cada país ofrece sabores emblemáticos que se convierten en parte esencial de la experiencia.

Un ejemplo de las cenas navideñas tradicionales incluyen el clásico pavo glaseado, el eggnog y postres como el pumpkin pie, el turrón y los polvorones, el tronco de chocolate icónico de las fiestas.

México destaca con tamales, bacalao, romeritos y ponche caliente, que suelen sorprender a quienes buscan una Navidad diferente.