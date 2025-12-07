RECETA FÁCIL PARA NAVIDAD: Es la bebida MÁS POPULAR del invierno en Europa, la puedes hacer EN CASA y con solo 7 INGREDIENTES

En todos los mercadillos navideños de Europa hay algunos elementos constantes, como el árbol gigante, las luces, los puestos de adornos artesanales, los postres y, por supuesto, el vino caliente, vino especiado o glühwein. Esta es una bebida tradicional en países como Alemania, Austria, Italia, República Checa y Suiza, pero que se ha extendido por todo el mundo.

A continuación te decimos cómo prepararlo fácilmente para tus posadas, reuniones decembrinas o tu cena de Navidad.

Receta fácil de vino caliente para hacer en tu casa

El vino caliente o glühwein puede prepararse de diversas maneras, pero tiene algunos elementos esenciales: el vino tinto, especias como el clavo y cítricos como la naranja para darle sabor.

La oficina de turismo de Viena comparte esta sencilla receta que puedes disfrutar en la temporada invernal y se antoja muchísimo para un día frío.

Ingredientes

750 mililitros de vino tinto.

250 mililitros de jugo de naranja.

100 gramos de azúcar granulada.

3 piezas de anís estrella.

6 clavos de olor.

2 ramitas de canela.

Una naranja cortada en rodajas.

Preparación

Primero tienes que caramelizar el azúcar, el anís estrella y el clavo. A la mezcla debes añadir la canela y seguir moviendo hasta que se disuelva el azúcar casi por completo. Agrega el vino tinto, el jugo y las rodajas de naranja. Pon a calentar la mezcla por 15 minutos, pero es importante que no la dejes hervir porque se evapora el alcohol.

El vino caliente se puede servir en tazas o, si quieres darle un toque más especial y que siga siendo tradicional, puedes usar copas de cristal.

Receta de glühwein con vino blanco para preparar en casa

Si te gusta más el vino blanco que el tinto, también puedes preparar la bebida clásica de Navidad con el que te guste más. El Centro Aleman de Información para Latinoamérica da la siguiente receta.

Ingredientes

750 mililitros de vino blanco.

Azúcar o miel.

Rodajas de limón o de naranja.

Una varita de canela.

En lugar de clavos, vas a añadir pasas para dar sabor.

El proceso es el mismo, pero toma en cuenta que si el vino ya tiene cierto dulzor tal vez quieras añadir menos azúcar o miel.