Isla Pasión, la playa del caribe mexicano que fue elegida como la MEJOR de todo el mundo este 2026; esto cuesta llegar

Recientemente se dio a conocer que la mejor playa para este 2026 se encuentra en el caribe mexicano, donde de acuerdo con las puntuaciones de diversos turistas de todas partes del mundo, esta se encuentra en Quintana Roo pues se trata de Isla Pasión, dando otro gran logro al turismo en México.

Mientras muchas veces soñamos con recorrer el mundo a ver las bellezas de este ignoramos que nuestro país cuenta con una gran variedad de ecosistemas y destinos turísticos que aún se mantienen dentro de rangos de precios costeables y rentables, siendo uno de los mejores países para el turismo.

¿Cuál es la mejor playa del mundo que está en México?

Ubicada en el bello estado de Quintana Roo, la playa Isla Pasión fue el mejor destino turístico puntuado en el ranking de viajeros de TripAdvisor, un logro que no se consigue fácilmente tomando en cuenta todos los lugares que son tomados en cuenta en el mundo… Siendo un gran trabajo por parte de las personas que laboran en esa zona.

De poco más de 3,600 mil turistas que opinaron respecto a la playa, esta logró una puntuación de 4.6 de 5, de donde se destacó la atención del personal, grandes actividades por hacer, buenos lugares para descansar y sí: Una buena gastronomía.

Isla Pasión se encuentra a unos cuántos minutos de Cozumel y a decir verdad, es una playa que ha mantenido un perfil bajo, pues no cuenta con tantos reflectores como otros puntos para vacacionar como Tulum, Cancún por mencionar algunos.

¿Cuánto cuesta estar en Isla Pasión?

Es importante que sepas que esta playa no tiene hotelería común, pues está a 10 minutos en lancha de Cozumel, por lo que lo turistas van y vienen desde este punto, aunque de acuerdo con varios sitios web para vacacionar, puedes conseguir un recorrido, transportes, comidas y demás actividades con paquetes que van de los $1,000 hasta los $2,000 pesos mexicanos.