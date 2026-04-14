El Pueblo Mágico de México donde aseguran que nadie sale después de las 10 pm

México es un país que está repleto de fascinantes destinos turísticos por descubrir, incluyendo los 177 sitios que cuentan con el título de Pueblo Mágico. Y entre esta inmensa oferta, existe un lugar que es conocido por sus preciosas vistas, pero también porque la mayoría de sus atractivos solo están disponibles durante el día, ya que una vez pasadas las 10 pm casi todos evitan estar en la calle.

Estamos hablando de Ixcateopan de Cuauhtémoc, perteneciente al estado de Guerrero y que es un punto muy atractivo para sus visitantes. Esto ya que de acuerdo con la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, el ambiente está envuelto en cierto misticismo, razón por la que usualmente suele "vaciarse" durante la noche y es poco conveniente para las personas que estén buscando actividades tan tarde.

¿Por qué casi nadie sale en Ixcateopan de Cuauhtémoc cuando son más de las 10 pm?

La creencia de que este Pueblo Mágico de México solo es apto para conocerse de día se debe a varios factores, empezando por el hecho de que no se trata de un punto famoso precisamente por sus fiestas y bares. Así que la variedad de discotecas y antros que siguen activos tan tarde es baja, en especial si se compara con otros de los destinos que sí tienen popularidad por su vida nocturna.

El Pueblo Mágico de Ixcateopan de Cuauhtémoc ofrece casi todos sus atractivos solo durante el día|Secretaría de Turismo

Además, se trata de un lugar que todavía conserva calles históricas y las tradiciones de su cultura se mantienen vivas, según explica un artículo del programa México Desconocido de la Secretaría de Cultura. Es decir, la oferta turística prioriza las actividades culturales y los recorridos por puntos clave, que son ideales para hacerse por las mañanas, ya que esto permite apreciar mejor los detalles.

En pocas palabras, tanto los habitantes como los turistas en Ixcateopan de Cuauhtémoc aprovechan la luz del sol para hacer los recorridos. Además, gracias a que no tienen un clima extremo, las tardes suelen ser perfectas para probar un chilate, la bebida tradicional de este lugar.

Esta es la leyenda más temida en un Pueblo Mágico de México

Al igual que como ocurre en otros destinos turísticos del país, hay una leyenda que lleva años arraigada y forma parte de las "motivaciones" para que las personas que van a Ixcateopan de Cuauhtémoc prefieran no salir por la noche. Y es que según información de Arqueología México, en este Pueblo Mágico se localizaron restos de la tumba de Cuauhtémoc, el último tlatoani de la cultura mexica.

Se cree que en este Pueblo Mágico de Guerrero hay restos de Cuauhtémoc|Creative Commons, AlejandroLinaresGarcía

Por lo que existe la creencia de que estos vestigios llegan a crear un ambiente "tenso" y ligeramente tenebroso. No así, lo cierto es que estas experiencias también forman parte del imaginario colectivo y son pocos los que pueden dar certeza de dichas "apariciones", lo mismo que ocurre con narraciones como "la llorona" y los "nahuales" que supuestamente aparecen en ciertas zonas una vez que llega la noche.