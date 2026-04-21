Los peinados más fáciles y rápidos para niñas de 5 años

Nos encontramos en medio del ciclo lectivo 2025-2026 y de seguro muchas madres y padres deben tener en su rutina diaria la difícil tarea de llevar adecuadamente peinados a sus hijos a la escuela. Esto sucede principalmente con los más pequeños que están dando sus primeros pasos en el ámbito educativo.

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Sin embargo, existen ocasiones en las que no está el colegio de por medio e igual peinarlos se convierte en todo un desafío. Es por eso que viene bien conocer los peinados más fáciles y rápidos que se pueden tener como un As bajo la manga, al menos con niñas de 5 años de edad.

Peinados para cada edad

La Inteligencia Artificial (IA) es la gran aliada en este tema ya que esta tecnología puede informarnos e instruirnos adecuadamente. La aplicación Gemini, en este caso, es la que afirma que elegir un peinado para niñas depende principalmente de la etapa de desarrollo del cabello y el nivel de actividad física.

“A medida que crecen y entran en la etapa escolar, la prioridad cambia hacia la durabilidad y comodidad, destacando las trenzas de raíz, ‘boxer braids’ o coletas altas, que resisten el movimiento constante durante el juego y evitan que el cabello se enrede demasiado”, sentencia Gemini.

Los mejores peinados para niñas de 5 años

La Inteligencia Artificial deja en claro que existen cortes de cabello y peinados que se van ajustando de acuerdo a la edad de las niñas, las tendencias, el tipo de cabello, su personalidad y el tiempo con el que sus padres dispongan.

Es en este marco que Gemini afirma que para las niñas de 5 años de edad la clave es que el peinado sea cómodo para jugar, que no tire demasiado del cuero cabelludo y que se pueda hacer en menos de cinco minutos. Por lo tanto, ofrece cuatro opciones prácticas, rápidas y muy lucidoras:

La "Media Coleta" con Twist: Es ideal si quieres dejarle el cabello un poco suelto pero despejarle la cara para que pueda pintar o jugar sin distracciones.



Cómo hacerlo: Toma dos mechones frontales (uno de cada lado). En lugar de solo unirlos, enróllalos sobre sí mismos hacia atrás. Únelos en el centro con una banda elástica pequeña o un lazo colorido.

Ventaja: Evita que el pelo se le venga a los ojos constantemente.

Dos Coletas Bajas (Pigtails): Un clásico que nunca falla y que suele aguantar muy bien el ritmo de un día de juegos.



Cómo hacerlo: Divide el cabello por la mitad con una línea vertical. Sujeta cada sección detrás de las orejas con bandas elásticas. Puedes añadir dos moños o clips de colores para darle un toque más divertido.

Ventaja: Es mucho más cómodo para ellas al apoyarse en sillas o asientos de auto que una coleta alta.

La "Burbuja" Lateral (Bubble Braid): Parece elaborada, pero es sorprendentemente sencilla y no requiere saber trenzar.



Cómo hacerlo: Haz una coleta de lado. A unos 5 centímetros de la base, coloca otra banda elástica. Tira un poco del cabello entre las dos gomas para crear volumen (la "burbuja"). Repite el proceso hacia abajo según el largo del pelo.

Ventaja: Mantiene todo el cabello bajo control y se ve muy moderno.

Recogido con Trenza de "Cuerda": Es la alternativa perfecta si aún no dominas la trenza de tres cabos.

