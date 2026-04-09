La playa de México donde las motos acuáticas son más divertidas y menos peligrosas

México tiene más de una playa digna de visitar; por ello los extranjeros prefieren viajar a suelo azteca que disfrutar las que tienen en sus países. Pero hay una que resalta porque es ahí donde las motos acuáticas son menos peligrosas y por eso son más divertidas. Estos son los 2 lugares de Nayarit que no tienen agua mala, son cristalinas y tranquilas para nadar, según la IA.

Bahía de Banderas, Nayarit, tiene playas donde el agua es tranquila, por lo que las personas no corren riesgo de caerse de los jet ski por culpa de grandes olas. Además, no es un puerto, por lo que no hay embarcaciones, lo que disminuye el riesgo de que haya choques en el mar. Conoce el pueblo que está cerca de la CDMX y es de los más baratos, así como ideal para casarse.

En Bahía de Banderas el agua es tranquila, por lo que no hay peligro de olas.|Visit Nayarit

Lo que ofrece Bahía de Banderas a los turistas

Bahía de Banderas es un municipio con mayor crecimiento y desarrollo en Nayarit y que, al estar conurbado con Puerto Vallarta, ofrece una extensa gama de servicios y experiencias. En este lugar se puede disfrutar del mar, pero también de la vida nocturna, sus bares, restaurantes y campos de golf.

De acuerdo con el portal Nayarit Travel, para llegar a las playas de este municipio deben pasar por pueblos pintorescos, como lo son Lo de Marcos, San Francisco, San Ignacio, Bucerías y Sayulita, que es uno de los más visitados por nacionales y turistas.

Mientras que en la cuestión culinaria se puede disfrutar su gastronomía, como lo es el pozole de camarón, así como los pescados zarandeado y embarazado. Su postre típico es cuala de coco, elaborado de coquito de aceite, masa de maíz y leche.

Para llegar a Bahía de Banderas, se puede viajar en avión y arribar en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, para después solo hacer un traslado de 20 minutos en coche hasta la zona hotelera. Mientras que, de Tepic o Guadalajara, Jalisco, los trayectos van de 3 a 4 horas, dependiendo del tráfico de cada ciudad.