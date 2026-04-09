El pueblo cerca de CDMX que es el más barato y más HERMOSO para casarse

Cerca de la Ciudad de México (CDMX) se ubica un Pueblo Mágico que es barato para hospedarse, pero sobre todo ideal y hermoso para casarse, ya que se ubica una hacienda que ha sido sede de grandes eventos. Asimismo, tiene un paisaje natural que es una maravilla y por el cual lo visitan. Este es el lugar donde podrás conocer acerca de la cultura japonesa en medio de un oasis y sin salir del país

Aculco, Estado de México, es uno de los pueblos más baratos del país e ideal para organizar una boda en la Hacienda Dolores Ñadó, la cual fue edificada en el siglo XVIII. Este recinto que se ubica a 10 minutos del municipio ofrece un entorno verde y colorido para recibir entre 50 y 750 personas. Esta es la zona de México donde se puede consumir alcohol en la calle durante 24 horas sin que te arresten.

En Aculco hay una hacienda del siglo XVIII que destaca por ser sede de grandes bodas.|Bodas MX

La hacienda donde puedes hacer la boda de tus sueños

De acuerdo con el portal Bodas MX, la hacienda de Aculco ofrece 2 espacios para casarse: el señorial casco de la antigua hacienda o la instalación campestre en los terrenos del recinto, donde se podrán tomar fotografías espectaculares para el recuerdo.

La Hacienda Dolores Ñadó no solo alberga bodas, pues también se pueden realizar otros tipos de eventos como lo son XV años, bautizos o cenas de empresas. Cabe destacar que este recinto también cuenta con una zona de hospedaje, por lo que cumple con todo lo necesario.

Los imperdibles de Aculco

Aculco destaca por su gran cañón, un lugar de cascadas que ha sido escenario de importantes competencias internacionales al ser un gran paisaje natural. En este sitio también se puede degustar quesos, los cuales son producidos en sus diferentes rancherías, así como recorrer los arcos de la plaza principal.

Aculco queda a 2 horas de distancia de la CDMX en carro, pero está a poco más de una 1 hora del aeropuerto de Querétaro, por lo que es uno de los destinos más cercanos para los ciudadanos que viven en el centro del país.