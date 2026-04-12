La playa de Quintana Roo donde hay cenotes más hermosos y el snorkel es más bello

Si vas para las playas de Quintana Roo en primavera o verano por vacaciones, una de las atracciones que no te puedes perder es visitar cenotes y hacer snorkel, pero debes de saber bien dónde buscar porque hay unos muy hermosos , como los de Tulum.

De acuerdo con la Inteligencia Artificial (IA) de Chat GPT, que hizo un análisis sobre las reseñas de los mejores cenotes de Quintana Roo, hay dos que valen mucho la pena porque son cercanos a la playa y son de agua transparente:

Dos Ojos : es considerada una de las mejores del mundo para el snorkel porque hay cuevas, formaciones rocosas y peces con visibilidad de más de 50 metros.

: es considerada una de las mejores del mundo para el snorkel porque hay cuevas, y peces con visibilidad de más de 50 metros. Gran Cenote: es hermosa y muy tranquila, así que es ideal si es tu primera vez haciendo snorkel; puedes nadar con tortugas.

Así luce el cenote Dos Ojos.|Google Maps

Así es el Gran Cenote de Quintana Roo.|Google Maps

Hacer snorkel en Quintana Roo, en playas cercanas como Cancún, Tulum, Playa del Carmen o Puerto Morelos, es más barato de lo que muchos podrían pensar.

¿Cuánto cuesta hacer snorkel en Quintana Roo?

De acuerdo con Tripadvisor, uno de los más turísticos es el del Arrecife de Parque Nacional que sale desde Cancún, incluye almuerzo y su precio es desde $786 pesos.

Pero hay otros costos, porque en la Experiencia de 4 horas en el santuario de las tortugas de Cozumel en Catamarón de lujo cuesta desde $1,300 pesos por persona adulta. Así que, según la experiencia, varía también el precio.

¿Qué otros lugares hay en Quintana Roo para hacer Snorkel?

Afortunadamente, hay un montón de lugares en Quintana Roo para hacer snorkel, por lo que la oferta se expande dependiendo de tus necesidades en las vacaciones.

Según México Desconocido, también puedes considerar:

Parque Nacional Arrecifes de Cozumel

Mahahual

Akumal

¿Cómo es el clima en Quintana Roo en abril de 2026?

El clima en Quintana Roo durante el mes de abril es un poco caluroso con temperaturas mínimas de 25°C y máximas de hasta 29°C con presencia leve de lluvias durante el mes, según el pronóstico meteorológico de Tiempo3 y La Coordinación Estatal de Protecció Civil Quintna Roo.