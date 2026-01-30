La playa de Yucatán que tiene los cenotes más profundos, de agua cristalina y hermosos

Ubicado al sur de México, el estado de Yucatán es conocido como un auténtico paraíso por sus hermosos destinos con playa. Y de entre todos los rincones por descubrir que año con año atraen a miles de turistas, hay un lugar en específico que ha ganado gran popularidad porque tiene cenotes y espectaculares paisajes .

Estamos hablando de Dzilam, que es garantía de pasar unas vacaciones inolvidables en conexión con la naturaleza y alejados del caos que predomina en las grandes ciudades. De acuerdo con información del Gobierno de Yucatán, se trata de un punto turístico poco concurrido y muy tranquilo, ideal tanto para familias como para viajeros solos.

Cuáles son los cenotes de Dzilam, la preciosa playa de Yucatán que pocos conocen

También conocidos como "ojos de agua", cerca de la playa de Dzilam hay varios cenotes con aguas cristalinas para conocer, indica la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán. Entre los principales atractivos de este sitio están Elepetén, X-Buyhá y Las Bocas, que une un río con el mar.

En Dzilam hay preciosos cenotes con aguas cristalinas|Gobierno del Estado de Yucatán

Si te quedas en algún alojamiento cercano a la zona, otro punto representativo es el faro de Yalkubul, el cual tendría más de 100 años de historia, según el acervo fotográfico de Yucatán Ancestral.

¿Cómo llegar a Dzilam?

Dzilam es uno de los 106 municipios que hay en Yucatán, mencionan informes del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Se encuentra a aproximadamente 107 kilómetros desde la ciudad de Mérida y a unos 80 kilómetros de Progreso.

Las indicaciones de Google Maps destacan dos rutas accesibles para llegar: una por la costa de Puerto Progreso y recorriendo Santa Clara y Chabihau. Mientras que la segunda es por la carretera que va desde Tizimín por Motul. Como alternativas de transporte, se puede ir en auto privado o con el transporte de los tours que se ofertan en casi todo el estado.

Dzilam es un paraíso de Yucatán que vale la pena conocer|Canva

Así que si estás planeando tus próximas vacaciones, considera esta playa de Yucatán con cenotes y "ojos de agua". En cuanto a la época idónea para viajar a las costas del Golfo de México, es de diciembre a abril, pues no es temporada de huracanes y en esos días el clima es bastante agradable .