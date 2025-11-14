La zona más bonita de la Riviera Maya y que muchos aún no conocen: las 9 cosas más increíbles para hacer

La Riviera Maya es el lugar predilecto para vacacionar, pues en esta zona de Quintana Roo se ubican una de las mejores playas y bonitas de México, así como por ser el destino donde saldrá más barato organizar una boda. En el sitio hay muchas cosas por visitar y hacer, aunque una de ellas es la que más destaca al ser poco común, ya que solo se puede realizar durante algunos meses.

1. Nadar con tiburones ballena

Entre mayo y septiembre en los mares de la Riviera Maya se encuentra este tipo de especie, ya que emigran a las aguas del Caribe mexicano para alimentarse del plancton de la zona. Estos animales se aprecian en Cancún, Cozumel e Islas Mujeres y son prácticamente inofensivos, por lo que se puede nadar junto a ellos. Conoce la playa donde es probable que te salga un tiburón.

2. Bañarte en un cenote

Estas cavidades naturales son muy comunes en el Caribe, aunque el más famoso es el cenote azul, ubicado en Playa del Carmen. El lugar es perfecto, ya que cuenta con zonas no tan profundas, ideales para niños. El costo para poder ingresar a este lugar es de 120 pesos.

3. Nadar con tortugas

Esta actividad se puede realizar en Playa Akumal, una zona paradisiaca debido a su arena banca y agua templada. En este lugar puedes encontrar este tipo de animales, los cuales también puedes liberar hacia el mar.

4. Ir a Cozumel

Esta isla, a la cual se accede mediante embarcación, es el destino favorito de los turistas que quieren vivir una experiencia submarina para bucear en sus aguas turquesas y cristalinas, según el portal de Pueblos Mágicos. En el lugar se encuentra el Parque Nacional Arrecifes, donde se ubican impresionantes formaciones de coral.

5. Hacer esnórquel

La Laguna Yal-kú es el lugar indicado para practicar esnórquel (deporte acuático que consiste en nadar utilizando una máscara y un tubo para respirar). Lo anterior, debido a lo claro del agua y la cantidad de especies marinas que hay.

6. Visitar Xcaret

El parque es una de las mejores atracciones de la zona, ya que cuenta con animales exóticos y ríos subterráneos, por mencionar algunas, para que niños y adultos disfruten un poco de la naturaleza que hay en México.

Las actividades por hacer en Riviera Maya fuera del mar

7. Visitar Chichén Itzá

El sitio arqueológico es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y una de las 7 Maravillas del Mundo Moderno. Esta zona fue poblada por los mayas y es una de las principales atracciones turísticas de la zona, pese a que no se ubica en la Riviera Maya.

8. Comer el platillo típico

Los tacos de cochinita pibil es el platillo típico de la zona. Se puede degustar en otros estados de la República, aunque es en la Riviera Maya donde destaca más y el mejor lugar para probarlos por primera vez.

9. Gozar de la vida nocturna

Antes de emprender el viaje de regreso se debe disfrutar por lo menos un día de la vida nocturna que ofrece la Riviera Maya, ya que cuenta con los mejores antros y fiesta para todos los gustos.