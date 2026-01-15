Las 2 playas cerca de Querétaro que tienen el agua más calientita y son las más hermosas, según la IA

Si eres de Querétaro y quieres ir al mar en este invierno para lidiar con el clima gélido, hay 2 playas que quedan cerca del estado y son hermosas, aunque para ello se debe emprender un viaje de poco más de 5 horas, tiempo de distancia para llegar al lugar idóneo para asolearse y darse un buen chapuzón en sus aguas calientitas. Mientras que en este par de lugares de Baja California es más probable que se aprecien delfines .

Veracruz fue elegido por la IA debido a que cuenta con 2 playas en las que el agua es calientita, las cuales son Costa Esmeralda y Tamiahua. Este par de lugares no solo ofrecen grandes paisajes naturales, también buena gastronomía y actividades acuáticas, desde tranquilas hasta extremas.

Playa Tamiahua se ubica a poco más de 5 horas de Querétaro.|Visit México

Costa Esmeralda y Tamiahua, las playas cercanas a Querétaro

Costa Esmeralda se ubica a aproximadamente 5 horas y 40 minutos de Querétaro y destaca por sus aguas de un color entre verde y azul. En esta playa puedes relajarte mientras pruebas deliciosos platillos con productor 100% frescos del mar.

De acuerdo con el portal México Desconocido, en este lugar puedes realizar diferentes actividades, desde acampar a la orilla del mar hasta practicar kayak en un río que se ubica por la zona. Sin duda una maravilla veracruzana.

Entre tanto, Tamiahua es un pequeño pueblo pesquero que es sumamente visitado debido a que en la zona se ubica la Isla de Lobos, considerada la más bonita del estado.

Según el portal Lugares Turísticos de Veracruz, la playa de este pueblo destaca por su arena blanca y agua azul, así como por su gastronomía. Es un gran lugar para descansar y apreciar el mar, meciéndote en sus hamacas o debajo de las palapas.

Cabe destacar que la playa está completamente desierta, por lo que no hay hoteles en la zona. Por ello, los visitantes solo acuden por unas cuantas horas, hasta que el Sol se empieza a esconder entre lo más profundo del mar.