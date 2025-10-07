No es Puerto Vallarta: esta es la mejor playa de Jalisco para visitar en otoño, según la IA
Una playa poco conocida de Jalisco fue elegida por la Inteligencia Artificial como la mejor para visitar en otoño por un motivo en particular
Cuando pensamos en playas de Jalisco, inmediatamente viene a la mente Puerto Vallarta, sus olas, su ambiente turístico y fiesta. Sin embargo, un reciente análisis realizado por inteligencia artificial (IA) de ChatGPT posiciona a una poco conocida como la mejor opción para disfrutar en otoño por un motivo en particular.
¿Cuál playa de Jalisco destacó en el análisis de IA y por qué es la mejor?
La Playa Las Gemelas fue señalada como la costa más atractiva de Jalisco, gracias a su belleza natural y tranquilidad. Y es que, se destaca por estar conformada por dos caletas divididas por formaciones rocosas, con aguas claras y arena blanca que le dan un carácter casi virgen.
El sistema inteligente evaluó criterios como paisaje, ambiente familiar, actividades disponibles, accesibilidad económica y reputación sanitaria.
¿Qué hacer en playa Las Gemelas en Jalisco?
El Gobierno de Jalisco, a través de su Secretaría de Turismo, promueve Playa Las Gemelas como un destino natural que merece visitarse, destacando su vegetación exuberante, el contraste entre sus dos caletas y senderos para descenso hacia la costa.
Las autoridades resaltan que la playa no cuenta con grandes servicios comerciales cercanos, por lo que sugieren llevar provisiones. También recomiendan practicar snorkeling en arrecifes cercanos y recorridos por las zonas rocosas, explorando los ecosistemas marinos que distinguen esta costa del estado.
¿Por qué la playa Las Gemelas ubicada en Jalisco es ideal en otoño?
Otoño en Jalisco suele traer menos turistas, cielos más claros y temperaturas agradables. En ese escenario, Playa Las Gemelas se vuelve especialmente atractiva para quienes buscan tranquilidad con naturaleza intacta.
Además, su ubicación a unos 20‑25 minutos del centro de Puerto Vallarta hace que sea accesible pero con menor tráfico que otras playas cercanas.
Cuáles otras playas de Jalisco recomienda la IA
Si bien la IA colocó a Las Gemelas en el primer lugar, también destacan otras opciones como Costa Careyes, valorada por su exclusividad y aguas intensas, o playas con ambiente semivírgenes en Costalegre.
Y un dato curioso: otro estudio reciente mencionó que la IA identifica Yelapa como “la playa más bella de Jalisco”, aunque no necesariamente como la mejor en otoño, según ciertos medios locales.