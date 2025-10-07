No es Puerto Vallarta: esta es la mejor playa de Jalisco para visitar en otoño, según la IA

Cuando pensamos en playas de Jalisco, inmediatamente viene a la mente Puerto Vallarta, sus olas, su ambiente turístico y fiesta. Sin embargo, un reciente análisis realizado por inteligencia artificial (IA) de ChatGPT posiciona a una poco conocida como la mejor opción para disfrutar en otoño por un motivo en particular.

¿Cuál playa de Jalisco destacó en el análisis de IA y por qué es la mejor?

La Playa Las Gemelas fue señalada como la costa más atractiva de Jalisco, gracias a su belleza natural y tranquilidad. Y es que, se destaca por estar conformada por dos caletas divididas por formaciones rocosas, con aguas claras y arena blanca que le dan un carácter casi virgen.

El sistema inteligente evaluó criterios como paisaje, ambiente familiar, actividades disponibles, accesibilidad económica y reputación sanitaria.

¿Qué hacer en playa Las Gemelas en Jalisco?

El Gobierno de Jalisco, a través de su Secretaría de Turismo, promueve Playa Las Gemelas como un destino natural que merece visitarse, destacando su vegetación exuberante, el contraste entre sus dos caletas y senderos para descenso hacia la costa.

Instagram/gobjalisco Jalisco tiene una playa que es considerada como una de las mejores de México, según la IA

Las autoridades resaltan que la playa no cuenta con grandes servicios comerciales cercanos, por lo que sugieren llevar provisiones. También recomiendan practicar snorkeling en arrecifes cercanos y recorridos por las zonas rocosas, explorando los ecosistemas marinos que distinguen esta costa del estado.

¿Por qué la playa Las Gemelas ubicada en Jalisco es ideal en otoño?

Otoño en Jalisco suele traer menos turistas, cielos más claros y temperaturas agradables. En ese escenario, Playa Las Gemelas se vuelve especialmente atractiva para quienes buscan tranquilidad con naturaleza intacta.

Además, su ubicación a unos 20‑25 minutos del centro de Puerto Vallarta hace que sea accesible pero con menor tráfico que otras playas cercanas.

Canva Puerto Vallarta cuenta con una playa que es considerada como la mejor de Jalisco por ChatGPT

Cuáles otras playas de Jalisco recomienda la IA

Si bien la IA colocó a Las Gemelas en el primer lugar, también destacan otras opciones como Costa Careyes, valorada por su exclusividad y aguas intensas, o playas con ambiente semivírgenes en Costalegre.

Y un dato curioso: otro estudio reciente mencionó que la IA identifica Yelapa como “la playa más bella de Jalisco”, aunque no necesariamente como la mejor en otoño, según ciertos medios locales.