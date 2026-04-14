Estos son los mejores cenotes que debes visitar en Mérida

Mérida es un destino turístico que se destaca por su clima húmedo y gastronomía famosa, además de ser un lugar en el que puedes visitar los mejores cenotes, paisajes acuáticos en los que podrás descubrir un paisaje único de gran belleza y valor ambiental.

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Si todavía no has visitado uno y tienes contemplado acudir al lugar, entonces quédate, porque te vamos a explicar las mejores opciones que debes conocer por su gran aspecto.

¿Qué cenotes debemos visitar en Mérida?

Cuando visitamos Mérida, lo primero que buscamos son los mejores cenotes, lugares naturales en los que podamos conocer y disfrutar de la naturaleza. Si tienes contemplado visitar el destino, te recomendamos las siguientes opciones:

Santa Bárbara: Se encuentra a una hora y media del destino; es uno de los mejores lugares para conocer un cenote, ya que podrás encontrar 4 pozos naturales de agua dulce.

X’ Batún: Ubicado a 59 minutos del destino, donde podrás sumergirte en una cavidad de agua dulce, rodeado de vegetación, ideal para hacer todo tipo de actividades acuáticas.

Kankirixché: A tan solo una hora y 3 minutos de viaje, puedes encontrar una caverna, a la cual se ingresa por una escalera. Se considera una de las más grandes, y tiene estalactitas sumergidas.

#ecoturismo #ecoturismoinclusivo #homunyucatan #PueblosMayas #yucatanturismo #TurismoResponsable #mexicomagico #experiencer ♬ Hip Hop Background(813690) - Pavel @experiencer 📍Cenotes de Santa Bárbara, Homún, Yucatán. A 42km del periférico sur oriente de Mérida, salida a Cancún, encuentras esta excelente opción de 4 cenotes, con regaderas, cambiadores, baños, bicicletas y hasta almuerzo. Manejan 2 paquetes: Paquete 1. $350 MXN Adulto P/P. $200 MXN Niños 4 a 10 años P/N. ❗️No incluye alimentos. Paquete 2. $470 MXN Adulto P/P. $320 MXN Niños 4 a 10 años P/N. ✅️ Incluye 1 plato fuerte a elegir de la carta (comida yucateca). Consumo únicamente en el Restaurante Principal o un plato a elegir de la carta de comida rápida de consumo en el Restaurante Snacks & Beer. ❗️Bebidas y postres son aparte. Ambos paquetes incluyen: ✅️ Visita 4 cenotes: Cascabel, Chacsinkín, Xooch´ y Pool Cocom. ✅️ Chaleco Salvavidas (uso obligatorio). ✅️ Transporte a cenotes en bicicleta o combi. ✅️ Tiempo de nado libre. (No se permite el retorno al salir de cada cenote). ✅️ Splash Pad (niños). ✅️ Zona de descanso. ✅️ Mirador. ✅️ Elevador para ingreso a cenote Pool Cocom (exclusivo para personas con alguna limitación física, adultos mayores y/o embarazadas) ✅️ Baños, cambiadores, regaderas, wifi y estacionamiento gratuito. ✅️ Vigilancia en los cenotes por guardavidas capacitados y certificados. _ Abre todos los días del año, sin excepciones. 9am a 5pm cierre de cenotes (6pm cierre del parque). 4pm cierre de taquilla y 11am a 6pm cierre del servicio de restaurante. No manejan buffet. No petfriendly. Aceptan tarjetas, excepción American Express. Estacionamiento gratuito. Transporte público desde Mérida: Calle 52 x 65 y 67. Centro. Estacionamiento Diana. Vagonetas Homún. Informes: (+52) 9991 161512 _ Checa más detalles y recomendaciones en el primer comentario. #cenotessantabarbara

¿Qué no debes hacer en un cenote?

Los mejores cenotes de Mérida y de México, debido a su gran relevancia turística y ambiental, tienen ciertas cosas que debemos evitar, con la principal finalidad de disfrutar del paseo y cuidar del lugar. Por eso se recomienda considerar los siguientes aspectos:

No toques a los animales y plantas que viven ahí, ya que podemos lastimarlos o generar impactos negativos.

No tires basura.

No uses maquillajes, crema, repelente o bloqueador solar al ingresar.

No pintes o dañes las formaciones rocosas.

Siempre sigue las indicaciones del personal, ya que son reglas para asegurar un buen paseo y evitar cualquier tipo de accidente.

Con toda la información podrás visitar los paisajes naturales en tus próximas vacaciones, una gran oportunidad para alejarte del ruido y sumergirte en aguas cristalinas.