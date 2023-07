VIDEO: ¡Increíble! Tortuga con dos cabezas y dos personalidades

Por más increíble que parezca la naturaleza y los animales nos siguen sorprendiendo con cosas que jamás pensaríamos ver. Debido a una mutación genética esta tortuga nació con dos cabezas y a causa de eso también tiene dos personalidades, pues podemos observar mediante el video, que aunque comparten un mismo hogar, no llevan una muy buena convivencia y esto es más que evidente, porque a la hora de comer son enemigas, pelean por el alimento y hasta se muerden. Este asombroso animal además de contar con dos cabezas, también tiene dos corazones, dos pares de pulmones, pero solo un aparato digestivo.

Cabe resaltar que cuando existen este tipo de especies, es sumamente necesario que estén bajo un buen cuidado, puesto que sería difícil que sobrevivieran en su hábitat natural, porque si se encuentran con un depredador sería muy complicado que ambas cabezas se resguarden en el caparazón. Así que si algún día piensas que has visto todo, tal vez estés equivocado, porque no hay duda que cada día se conoce algo nuevo y la naturaleza nos va sorprendiendo con cosas que pensamos que no existían.