¿Tortuga? ¡Tortuga! ¿Existe la famosa isla que Jack Sparrow visitaba?

¡Imágenes que se pueden oír! Solo hace falta decir: "¿Tortuga?", y en menos de lo que grazna una gaviota, Jack Sparrow estará allá, pero, ¿en verdad existe? Es decir, ¿la Isla Tortuga es real? Bueno, pues quédate porque aquí te cuento más sobre el legendario nido pirata.

Tortuga: el paraíso pirata de la película

El famoso Jack Sparrow... Perdón, perdón... El Capitán Jack Sparrow, famoso pirata conocido en los 7 mares y hasta en el inframundo, mencionó en reiteradas ocasiones de la saga, Tortuga. Para los fans y no tan fans, te daré aquí un breve contexto solo para recordarlo. Cada que Jack necesita tripulación o ayuda para alguna aventura(o simplemente para distraerse un poco), dirige su viaje hacia Tortuga, el lugar que parecer ser el paraíso para un pirata, pues no hay (al parecer) una ley que rija el orden en la isla.

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Entre amigos, diversión y más, los piratas tienen diversos recursos para que disfruten de su estancia en la Isla Tortuga, por lo que un alocado pirata como Jack Sparrow no es la excepción para visitarlo constantemente.

Del mito a la realidad: así es la historia de Isla de la Tortuga

Si bien, del mito a la realidad no hay tanta diferencia, resulta ser que en la actualidad, la Isla Tortuga, ubicada en el noreste occidental del Caribe y al noreste de Haití, es muy diferente a lo que fue aproximadamente en el siglo XVII.

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Ahora un poco de historia: cuando el Caribe comenzó a convertirse en una importante ruta comercial por potencias europeas, los piratas comenzaron a asaltar las embarcaciones españolas en busca de grandes riquezas, dando como resultado que la Isla Tortuga fungiera como escondite contra los españoles y base para planear sus movimientos. Fue hasta la muerte de La Vasseur que la isla quedó desprotegida y entonces terminó el reinado pirata en la estrecha Isla Tortuga.

Actualmente, el lugar existe, pero está habitada por una comunidad tranquila y estilo de vida austero. Aunque no queda nada de lo que fue el paraíso pirata, ¡puedes visitarlo aún!

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