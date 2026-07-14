Padre de Christian Nodal rompe el silencio y niega conflicto con su hijo: “Lo amo y cuando quiera nos liberamos”

Desde hace meses los rumores y especulaciones en torno a Jaime González, padre y representante de Christian Nodal, han estado a todo lo que dan. Pero finalmente, este decidió romper el silencio y revelar detalles sobre la relación que mantiene con su hijo y la polémica en torno a los derechos de su nombre artístico. Durante una entrevista negó que exista un distanciamiento entre ellos y aseguró que mantiene comunicación de manera frecuente e incluso señaló que está dispuesto a devolverle los derechos de la marca cuando ambas partes lleguen a un acuerdo.

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¿Existe un conflicto entre Christian Nodal y su padre?

Todo parece indicar que no, pues Jaime González fue contundente al desmentir las versiones que afirman que existe una ruptura familiar. “Hablé con él hace dos días”, aseguró, dejando claro que la comunicación entre ambos continúa. Por si fuera poco, rechazó los rumores que afirman que él está reteniendo dinero que le pertenece al cantante.

Yo jamás me he quedado con nada que no es mío.

De acuerdo con sus declaraciones, puede que la gente perciba una distancia entre ambos porque Christian ya es un artista consolidado y toma sus propias decisiones, por lo que su presencia constante ya no es requerida, pero eso no significa un distanciamiento.

¿Qué pasa con los derechos del nombre "Christian Nodal"?

Uno de los supuestos conflictos que más han llamado la atención de los medios y fanáticos es el tema relacionado con la marca “Christian Nodal”. Jaime González aclaró que este nombre quedó registrado así porque él fue quien invirtió e impulsó la carrera artística de su hijo cuando aún era menor de edad. Aseguró que no hay problemas en torno a eso y ya anda conversando para realizar una devolución de derechos.

Que me marque y nos liberamos cuando él quiera. Es mi hijo, lo amo.

También habló sobre Ángela Aguilar y Cazzu

Respecto a Ángela Aguilar, Jaime González aseguró que mantiene una buena relación con su nuera y negó los rumores que indicaban que él intentó impedir que ambos compartieran escenario. Por si fuera poco, lamentó que la pareja sufra de señalamientos públicos por su relación.

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Por último, impresionó a todos al hablar de Inti, hija de Christian Nodal y Cazzu. Confesó que lamentablemente no ha podido verla y expresó su deseo por reencontrarse con ella en su próximo cumpleaños.