¿Cuál es la playa perfecta de Veracruz para visitar en Semana Santa?

Aunque todavía falta un tiempo para que las familias tomen las esperadas vacaciones de Semana Santa, algunos ya han comenzado a planear y buscar ciertos destinos para poder disfrutar del mar y unos días de descanso con sus seres queridos.

Uno de los destinos que ha comenzado a tomar mucha fuerza, es Veracruz, estado que ha logrado conquistar a muchos turistas, pues tiene una de las playas más encantadoras con aguas turquesas y cristalinas.

Venga La Alegría | Programa 17 de febrero 2026 Parte 2 | Ana Parra sacó los prohibidos para vencer al Capi, los mejores juegos y más

¿Qué playa de Veracruz debes conocer en Semana Santa?

En este caso, estamos hablando de la Isla Lobos, la cual ha logrado conquistar a sus miles de visitantes, pues también es conocido como El Caribe Veracruzano por su agua cristalina y su arena blanca. Además, la mejor época para visitarla es entre los meses de marzo y agosto, ya que es un área protegida y de acceso a los turistas es limitado.

Es ideal acudir entre semana con el fin de que puedas disfrutar más tiempo sin tener la presión de tener que desalojar el lugar, cabe mencionar que cuando hay más gente, el acceso es más controlado y el tiempo que se puede estar en sus aguas es limitado.

Entre las actividades que se pueden realizar en esta playa de Veracruz, tenemos el snorkel y el buceo, los cuales se hacen en el Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan. Otra opción es disfrutar de su arena blanca, pues la playa tiene belleza natural. Otra de las atracciones de la zona, es poder ver el buque Melchor Ocampo, el cual encalló ahí hace más de 100 años.

¿Cómo llegar a la Isla Lobos?

Para llegar, se debe de entrar con tour, ya que el acceso es en lancha y el tiempo aproximado de trayecto es de 40 a 50 minutos. La Isla Lobos se encuentra a cinco horas desde la Ciudad de México.

