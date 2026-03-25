Semana Santa: estos son los lugares hermosos de CDMX para visitar

La Semana Santa es una excusa perfecta para poder descansar unos días y alejarse de la rutina. Si aún no tienes un destino pensado pues te traemos las mejores propuestas para no salir de la Ciudad de México. Hay tres lugares secretos que te encantarán para pasar en pareja, con amigos, familia y también solo/a.

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Estamos hablando de áreas naturales que tienen una importante extensión y puedes desconectarte de la cotidianidad. Esta Semana Santa puedes visitar los parques ecoturísticos San Bernabé Ocotepec, Cruz del Márquez y Michmani son un ejemplo.

¿Qué se puede hacer en esto lugares en Semana Santa?

Parque Ecoturístico San Bernabé Ocotepec

Está es una reserva natural y también área recreativa, ubicada en el suroeste del pueblo de San Bernabé Ocotepec, en la alcaldía Magdalena Contreras. Aquí puedes practicar senderismo, ciclismo de montaña, escalada, rapel, tirolesa, camping y picnic. Si tienes suerte, incluso podrás avistar alguno de los venados cola blanca que habitan en el lugar.

Este lugar se ubica en Avenida Ojo de Agua 1005, colonia Tierra Unida, San Bernabé Ocotepec, La Magdalena Contreras. Los horarios de atención son: Lunes, martes, de 8:30 a 13:00 horas; de miércoles a viernes, de 8:30 a 15:00 horas; sábados y domingos, de 10:00 a 17:00 horas.

¡Visita Parque Ecoturístico San Bernabé Ocotepec! 🏕️



Un fascinante bosque de pino y oyamel de la Magdalena Contreras.🌲

La aventura te aguarda en su mirador, venadario, zona de acampar, juegos infantiles, áreas de ciclismo y rapel en las peñas.🧗‍♂️✨@ALaMagdalenaC pic.twitter.com/BWcg6DwjCz — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) June 22, 2024

Parque Ecoturístico Michmani

Otro de los lugares que puedes visitar en Semana Santa es el Parque Ecoturístico Michmani ubicado en la zona chinampera de Xochimilco. Aquí puedes conocer el entorno ecológico de esta zona de humedales al sur de la capital del país.

Es un sitio ideal para conocer la fauna y la flora del lugar, así también la historia del lugar y el sistema agrícola que se practica en las chinampas. También puedes disfrutar de temazcales, visitar granjas, practicar pesca recreativa, acampar, entre otras actividades.

En el Parque Ecoturístico Chinampero Michmani podrás disfrutar de temazcal, zonas para acampar y recorridos en barco o en kayak.



¡Visítalo!#LaCiudadQueLoTieneTodohttps://t.co/SMVaB1BEtD pic.twitter.com/a0dTcnrTAK — Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) (@LaAgenciaCDMX) October 18, 2022

La ubicación es al costado del embarcadero de Cuemanco. Anillo Periférico 7695, Parque Ecológico de Xochimilco. Puedes asistir de lunes a domingo, de 7:00 a 19:00 horas.

Parque Ecoturístico Cruz del Márquez

Por último, tenemos este paraje de alta montaña que se ubica dentro del Parque Nacional Cumbres del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan. Lo más llamativo es la cumbre Cruz del Marqués que es uno de los puntos más altos de la Ciudad de México.

Las actividades que se pueden realizar son senderismo, montañismo ligero, ciclismo de montaña, observación de paisaje. Al ser uno de los puntos más altos de la ciudad, se recomienda tener buena condición física, usar botas con suela antiderrapante y abrigo para clima frío y cambiante.

Para asistir debes ir a las laderas del Ajusco para ello debes tomar el Periférico Sur y desviarte hacia la carretera Picacho-Ajusco, pasando Six Flags. Debes subir hasta pasar el pueblo de Santo Tomás Ajusco y busca el letrero del parque, ubicado cerca del kilómetro 11.5.

Por último, debes tener en cuenta que se recomienda subir a las 8:00 horas y descender a las 16:00 horas.