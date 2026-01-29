Estos son los tres países más baratos que puedes visitar en 2026

Aunque el 2026 ya comenzó, el primer mes de este año es ideal para planificar cualquier cosa que se quiera lograr, una de estas podrían ser vacaciones o conocer un lugar que pensaste que podría ser muy poco accesible, si de economía se habla. Y es que, existen ciertos destinos que muchas personas no están volteando a ver, pero aunque son más económicos que los destinos comunes, estos podrían sacarte suspiros por lo que tiene para ofrecer a sus visitantes.

Algunas personas que han tomado la decisión de viajar a estos lugares , han asegurado que no solo la belleza en sus calles impacta, también la riqueza cultural que tiene ese lugar, pero muchos han quedado encantados por los costos, pues son más económicos que los destinos clásicos.

¿Cuáles son los países más baratos para viajar este 2026?

Por eso, si estás comenzando a planear un nuevo viaje, aquí te dejamos aquellos destinos que no solo son económicos, sino que tienen muchas cosas que van a enamorar a sus visitantes.

Panamá (Islas de San Blas)

Existe la idea de que es un destino muy caro, pero al entrar desde el mar de Capurganá es la mejor opción por su bajo costo. Es el destino ideal para alejarse un poco de la vida cotidiana y acelerada, ya que no cuenta con señal de Internet, por lo que podrás disfrutar de sus aguas cristalinas.

Curazao

Sorprende por ser una de las islas más diversas y económicas de visitar. En el centro histórico, se pueden apreciar muchas casitas de colores que le dan un toque único, el cual se suma a su exquisita comida caribeña, sus paisajes son ideales para los amantes de la foto y sus playas son de las más bonitas del mundo.

República Dominicana (Punta Cana)

Es uno de los destinos más económicos para los mexicanos, ya que cuenta con varias opciones de paquetes todo incluido con vuelos desde la CDMX. Sin duda, sus playas son de las más hermosas del continente y tiene muchas opciones de actividades para todos los gustos.

