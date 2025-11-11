Guía paso a paso para no caer en fraudes al comprar un viaje en Navidad

La Navidad 2025 luce como el momento perfecto para que distintas personas en México y el resto del mundo salgan de su zona de confort y se regalen un viaje a destinos paradisíacos y por demás espectaculares. Ante ello, aquí conocerás una guía para evitar caer en fraudes al momento de realizar tu compra.

Así como en estas fechas se obsequian artículos variados, existen otras personas que aprovechan el parón laboral para salir de vacaciones a través de vuelos en avión, mismos que, tristemente, han generado bastantes fraudes en los últimos años. ¿Cómo evitar que te roben tu dinero en plena Navidad?

¿Cómo evitar estafas al momento de comprar viajes en Navidad?

Norton, una firma de seguridad cibernética, reveló que durante las primeras semanas de diciembre del año pasado cerca del 54 por ciento de los mexicanos fue objeto de estafas y engaños al planear sus viajes en épocas decembrinas, mismos en los que se encontraron la infección de teléfonos y laptops, y agencias de viajes falsas, por citar algunos ejemplos.

Te puede interesar: ¿Cuáles son las mejores parejas para salir de viaje, según el zodiaco?

Ante este hecho, si estás planeando un viaje durante Navidad es preciso que verifiques la autenticidad de las ofertas antes de realizar cualquier tipo de transacción o contratación vía internet. Del mismo modo, no descartes buscar referencias sobre la agencia de viajes en la que buscarás tu nuevo destino.

Otro consejo es no compartir datos personales vía internet, así como compartir tus experiencias de viaje una vez se haya concluído este. Es preciso que utilices páginas que inicien con el prefijo “https” para evitar estafas y, finalmente, hacer uso de una VPN para protegerte de las redes de internet públicas.

¿Qué lugares puedes visitar en México durante Navidad?

Esta época del año es perfecta para los amantes de las playas, por lo que destinos como Puerto Vallarta, Cancún, Acapulco o Huatulco siempre son buenas ideas. Además, tampoco descartes aquellos pueblitos mágicos que, precisamente en Navidad, lucen sus mejores armas para los turistas.