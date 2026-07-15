Dónde quedan las Islas Malvinas por las que Argentina e Inglaterra iniciaron una guerra

A principios de los años 80, se inició una guerra entre Argentina e Inglaterra por la disputa de las Islas Malvinas, conflicto que hasta el día de hoy continúa, aunque de manera pacífica. Esa rivalidad entre ambos países ha llegado a escalar a diferentes niveles, como es el caso del futbol, pues ambas naciones se medirán en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, cuya sede fue México, donde se ubica un ranchito que es de los preferidos de los extranjeros.

La disputa por las Islas Malvinas inició en 1833, cuando los ingleses expulsaron a los argentinos del lugar. Desde entonces, todo permaneció solo en peleas en escritorios, hasta que en 1982 el gobierno del país sudamericano decidió recuperar a la fuerza el terreno que ellos consideran que les pertenece, como lo es la Patagonia al sur, que es una de las más grandes bellezas de la nación, pero que pocos conocen.

Las Islas Malvinas se ubican en el Atlántico Sur, a 500 kilómetros de la costa argentina.|Captura de pantalla

¿Dónde se ubican las Islas Malvinas y la guerra por el terreno?

Las Islas Malvinas se ubican en el Atlántico Sur, a 500 kilómetros de la costa argentina, pero desde el siglo XIX tanto Argentina como Inglaterra reclaman su soberanía. El 2 de abril de 1982 es la fecha clave en la que el dictador Leopoldo Galtieri dio la orden de recuperar a la fuerza el terreno, hecho que derivó en una guerra.

Ante tal situación, los ingleses dieron respuesta y mandaron a hombres a combatir una guerra que duró 74 días, hasta que las tropas británicas recuperaron la mayoría del terreno de las islas y rindieron a los combatientes argentinos.

Los ataques culminaron el 14 de junio de 1982, pero dejaron a varios muertos. Según datos oficiales, en la guerra por las Islas Malvinas fallecieron 649 militares argentinos y 255 británicos. Tras más de 40 años de lo sucedido, aún existen rencillas por el terreno, ya que el pueblo de Argentina todavía lo reclama.

Dónde quedan las Islas Malvinas por las que Argentina e Inglaterra iniciaron una guerra|National Geographic

La rivalidad de Argentina e Inglaterra

Poco después de lo ocurrido en las Islas Malvinas, Argentina e Inglaterra se vieron las caras en el Mundial de México 1986 en los cuartos de final, instancia que es recordada, ya que en el partido Diego Maradona marcó un gol fuera de otro planeta y realizó la llamada "mano de Dios". La Albiceleste se llevó la serie y a la postre salió campeona.

Mientras que en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ se verán las caras nuevamente luego de 40 años, pero esta vez en las semifinales, partido que se disputará este miércoles 15 de julio y que será transmitido por la señal de Azteca 7 y el portal de Azteca Deportes.