Vicente Fernández fue hospitalizado tras sufrir caída en su rancho.

Vicente Fernández vivió una aparatosa caída en su rancho de Guadalajara, Jalisco, donde fue auxiliado por sus familiares cercanos. El intérprete de El Rey fue trasladado a un hospital cercano de su localidad, donde fue sedado el domingo por la noche.

En su momento, Vicente Fernández Jr. dio positivo a la prueba de Covid-19

¡EN EXCLUSIVA nos enlazamos con Vicente Fernández Jr. para saber más de su resultado positivo a la prueba de COVID-19!

Vicente Fernández Jr. fue cuestionado por un grupo de reporteros a su llegada al hospital, donde confesó que su papá fue internado el viernes por la noche para ser operado de las cervicales.

“Fue por una caída, pero está bien. Fue un accidente, ahí en el rancho, en su cuarto, se resbaló y se cayó. Estaba preocupado, pero está respondiendo bien”, expresó desde su camioneta.

El novio de Mariana González también confirmó que se llevó un gran susto junto a toda la Dinastía Fernández.

“Estábamos asustados porque no fue para menos, así son los accidentes, pero tenemos fe en que todo va a salir bien. Está bien, está estable, tiene todas sus medidas de precaución y de seguridad”, expresó Vicente Fernández Jr.

“Está sedado y está dormido”, concluyó el artista para algunos reporteros que esperaron ansiosos más detalles sobre el Charro de Huentitán.

¿Qué piensa Alejandro Fernández sobre la hospitalización de su papá?

Alejandro Fernández también fue cuestionado por un grupo de reporteros a su llegada al aeropuerto; sin embargo, confesó no estar enterado sobre el estado de salud de su papá.

“No tengo idea, hemos estado en contacto, pero no tengo nada de información. Yo no sé si está hospitalizado, no sé”, expresó el también conocido como Potrillo.

Tal parece que la Dinastía Fernández no quiso enterar al intérprete de Me dediqué a perderte sobre la salud de Don Chente.

Hasta el momento, no se tienen más detalles del estado de salud del querido cantante Vicente Fernández. El artista, de 81 años, continúa en reposo dentro un hospital privado de Guadalajara, Jalisco.

