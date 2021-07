Vicente Fernández Jr. responde a quienes lo llaman “drogadicto”.

Luego de su larga y misteriosa ausencia, Vicente Fernández Jr. reapareció y habló sobre los rumores que lo vinculan a las adicciones como el juego, el alcohol y las drogas.

El artista hizo frente a los rumores y a las especulaciones y él mismo desmintió estas versiones que comenzaron a circular en los medios de comunicación.

“Ni drogadicto ni alcohólico”, dijo contundentemente el hijo de Don Vicente Fernández para nuestro matutino Venga La Alegría.

Negó todas las especulaciones que habían alrededor de su persona y de su misteriosa desaparición. El cantante dijo que son mentiras.

“Tajante y categóricamente no soy drogadicto, que no sería ningún pecado, no soy alcohólico, que tampoco sería ningún pecado, y no soy alópata, no juego ni canicas”, afirmó el artista.

Sobre las fotos que se dieron a conocer y que teóricamente lo ubican en un centro de rehabilitación, dijo que fueron “sacadas de contexto”.

“El público que me conoce sabe que el de las fotos soy yo. Pero lo que está (escrito) desde la primera letra hasta la última, todo es una mentira”, aseveró.

