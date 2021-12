¿Por qué Vicente Fernández no tuvo homenaje en Bellas Artes?

Muchos fanáticos de Vicente Fernández se sorprendieron de que no tuviera un homenaje en Bellas Artes en vida. La razón es que hace años las autoridades del teatro lo minimizaron por ser un exponente de regional mexicano. Años más tarde cuando fue buscado, el cantante se negó.

Fue el propio ‘Charro de Huentitán’ quien aclaró la situación durante uno de sus últimos encuentros que tuvo con la prensa mexicana.

“Cuando me habló una señora que es la directora del teatro de Bellas Artes, yo estaba en el rancho grabando porque ya había anunciado el retiro, me dijo: ‘usted no se puede ir sin cantar en Bellas Artes’ y le dije: '¿Por qué no?, ‘No, tiene que cantar en Bellas Artes’, me dijo”, recordó Chente.

“‘Señora cuando yo quise, me les hice muy poca cosa para pararme en el escenario de Bellas Artes porque era un cantante ranchero’”, continuó ‘El Hijo del Pueblo’.

Vicente Fernández valoraba el público de cualquier escenario

En aquella llamada, Vicente Fernández defendió a su público y aseguro que lo valoraba por igual sin importar de qué escenario fuera.

“Para mí Bellas Artes y cualquier escenario es igual, lo que importa es el cariño y la presencia del público. ‘No, pero tiene que venir’, me dijo. “No, pues solo que me lleve amarrado y me siente ahí con una cuerda y cante porque a mí no me interesa cantarle a la gente que va a fuerza por invitación y aplaude así, que es muy diferente como fue en el Estadio Azteca, que era un coro de 80 mil gentes”, aclaró Chente.

