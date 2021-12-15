Esto fue lo que no se vio en el funeral de Vicente Fernández.

Todas las cosas que nadie pudo ver en el funeral de Vicente Fernández.

Varios fueron los famosos que acudieron a darle el último adiós a Vicente Fernández en un evento a puertas abiertas para el público, en la arena que lleva su nombre.

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Pero en imágenes y detalles, hasta ahora no vistos, nuestra cámara captó a Pedro Fernández, quien visiblemente triste, le habló al ataúd de su padrino, el mismo que lo bautizó con el nombre artístico con el que ha hecho carrera.

Ana Gabriel también llegó acompañar a doña Cuquita Abarca y juntas disfrutaron del grandioso legado que dejó el cantante, el cual se proyectaba en una pantalla gigante.

Aída Cuevas y su hijo Rodrigo, también fueron a consolar a doña Cuquita, para luego montar guardia en el féretro del ídolo.

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Otro que no ocultó el dolor ante la partida de Vicente Fernández, fue Julio César Chávez, quien estuvo acompañado por su esposa Miriam, pero solo él se acercó a un lado del féretro, al que tocaba con su mano con un semblante de tristeza.

