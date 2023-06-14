Víctor González descarta conflictos con la hija de Edith González.

Víctor González, hermano de Edith González, confirma que a cuatro años de su muerte, la relación con su sobrina Constanza Creel se ha vuelto distante, aunque asegura que no hay conflicto de por medio.

Te puede interesar: Esmeralda Pimentel se mostró al desnudo tras retirarse implantes.

Y, es que la joven no acudió este martes a la misa que se ofició en memoria de su madre.

Está convocada, no sé, por compromisos escolares, yo tengo ahorita poco contacto físico con ella por la escuela, sus compromisos, ella está bien

Sí, hay un distanciamiento. Tomen en cuenta que ella está joven, que va tomando su vida, va tomando su destino, sus objetivos y sus rumbos y, es lógico que el tío, ya está ruco el tío

Víctor, quien fungió como albacea testamentario de su hermana, confirma que Constanza ya recibió la herencia que le dejó su madre, pues ya cumplió la mayoría de edad.

Toma posesión, ya son 18 años, mi misión fue cumplida, hasta los 18 años

¿Cómo recuerda a su hermana?

Y comparte, lo difíciles que han sido estos cuatro años sin Edith, fallecida a causa de cáncer de ovario.

Extremadamente difícil, lo tomamos con mucha integridad, pero sí con mucho sufrimiento, porque ella era líder en la familia y nosotros la quisimos mucho

También te puede interear: Recordamos la trayectoria y carrera del maestro Rubén Moya.

Nadie recurrió a tanatólogo, ni estas cosas, solo Constanza. Estamos muy contentos de que todavía se convoque en su nombre, ustedes y, que ustedes le digan al público mexicano que Edith siempre los amo, que siempre dio todo su sudor, todo su esfuerzo, todo su conocimiento, toda su integridad personal, para que las tablas pudieran disfrutarla

Y sobre la fundación para la lucha contra el cáncer que Edith planeaba, dijo que esa decisión está ahora en manos de Constanza.