VIDEO: Abuelita enternece las redes al acompañar a su nieto al gimnasio

Las redes sociales lo han hecho una vez más, pues recientemente nos regalaron la enternecedora historia de una abuelita que acompañó a su nieto al gimnasio, hecho que conmovió a propios y extraños.

Por años las abuelitas han jugado un papel importante en el núcleo familiar, pues nos brindan su amor de forma desinteresada, así como su apoyo y sabiduría; por ello, son queridas, amadas y valoradas.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Como mencionamos anteriormente, las redes sociales se enternecieron y no es para menos, pues se viralizó un conmovedor video que acaparó la atención de todos dado que muestra a una abuelita acompañando a su nieto al gimnasio, un hecho que a simple vista pareciera insignificante, pero refleja todo el amor que las abuelitas nos brindan.

¿Qué se observa en el video? Fue justamente en TikTok en donde las imágenes se hicieron virales gracias al usuario @_carlos696, quien compartió en su cuenta el conmovedor video que apenas dura unos cuantos segundos.

En él se puede ver a la abuelita parada a un costado de su nieto, quien está descubriendo cómo usar las máquinas de ejercicio. Pero la cosa no terminó ahí, ya que la abuelita le indicó a su nieto cómo usarlas. Una vez que el joven aprende a usarlas, la abuelita se hace algunos pasos atrás mientras observa a su nieto haciendo ejercicio.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

A pesar de si era la forma correcta o no de usar los aparatos, el video de apenas 11 segundos de duración se viralizó porque la abuelita en todo momento muestra interés y amor por lo que hace su nieto.

Algunos internautas aseguraron que su presencia sirvió de motivación para el pequeño y, aunque él quizá no se dé cuenta, este será uno de los recuerdos más hermosos que atesorará en su vida.

“Me acuerdo cuando no tenía novio ni nada y le dije a mi mamá ‘Me siento bien gorda, quisiera bajar’ y me dijo ‘vamos y yo te espero ahí sentada viéndote’. (Se me hizo un nudito en la garganta)”, “El mejor gimbro de la historia”, “Ese niño está viviendo los momentos más hermosos de su vida”, “Ella lo acompañó a todos los que iniciamos solos”.