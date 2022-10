VIDEO: Andrés García envía el que puede ser su último mensaje.

Fue hace unas semanas cuando Andrés García, uno de los galanes más importantes en la historia de la televisión y el cine, alertó a sus fans al revelar que podría estar viviendo sus últimos días.

¡Nada es para siempre! Andrés García confirma en entrevista exclusiva para Venga La Alegría la separación de su querida Margarita.

Y es que a causa de la cirrosis que padece, el actor manifestó que no está viviendo su mejor momento, incluso en todo momento se encuentra cansado y débil.

“Amigos, quizá estemos viviendo los últimos días de Andrés García, porque se siente muy enfermo y muy débil, vamos a ver que nos dicen (refiriéndose a los médicos doctores)”, mencionó.

Desde ese momento, Andrés García se ha dedicado a disfrutar junto a su esposa Margarita Portillo y amigos, prueba de ello es la fiesta que tuvo en casa de Acapulco, misma a la que asistieron Germán Lizárraga y su banda, que le cantaron la canción con la que quiere ser despedido el día que muera.

German Lizarraga y Andrés García: Casquillos de mi cuerno - Programa 88 | Andrés García TV

Y si bien dedicó un mensaje hace unas semanas a los jóvenes para que no cometan el mismo error que él, una vez más este se hizo tendencia ante el incierto estado del histrión. En el video exhorta a los jóvenes a no tener excesos, ya que la cirrosis que padece lo mantiene un poco delicado.

“Quiero con toda amabilidad y cariño del mundo advertirles a los jóvenes y a los no tan jóvenes sobre la cirrosis hepática, a mí me acaba de dar (...) Yo ya cumplo 82 años, yo pensé son historia de nuestros papás, son cuento porque nunca conocí a nadie con esta cirrosis. Piénsenlo, pues a los 82 años me acaba de dar cirrosis hepática, créanme que no es agradable”, expresó.