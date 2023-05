VIDEO: Angélica María sufre caída en pleno concierto.

Angélica María se presentó la noche del 10 de mayo en el Auditorio Nacional; sin embargo, su concierto estuvo un tanto accidentado después de que ‘La novia de México’ cayera en pleno escenario mientras interpretaba el tema “El hombre de mi vida”.

La actriz y cantante terminó en el suelo del entarimado al tiempo que gritaba “Ay, ay, ay” y posteriormente comenzó a reír muy fuerte tras el incidente. De acuerdo con los primeros reportes, la caída fue leve por lo que Angélica María pudo continuar con su show.

Tras ponerse de pie, la madre de Angélica Vale se dirigió al staff y recordó que siempre le pasan este tipo de cosas cuando pisa el escenario del Auditorio Nacional. Cabe mencionar que no es la primera vez que sufre un incidente así en el Coloso de Reforma. Al percatarse de lo sucedido el público la animó con una lluvia de aplausos.

Se cae por 2a. vez en el mismo lugar (Auditorio Nal.) , Angélica María " La eterna Novia de México". pic.twitter.com/j5UWEYO9xD — Robbie Ram Oca (@ram_oca) May 11, 2023

¿Cómo reaccionaron las redes?

Decenas de videos e imágenes de la caída de la cantante inundaron las redes sociales, donde de inmediato los internautas externaron su sentir, e incluso bromearon con el incidente y lo relacionaron con el microsismo que se dejó sentir la noche de ayer en la capital.

“La verdadera razón del sismo fue porque la reina, la única e inigualable Angélica María se cayó en el Auditorio Nacional”, “Gran señora, un placer ver su compromiso en el escenario”, fueron solo algunos de los comentarios.

¿No es la primera vez que se cae Angélica María en el Auditorio Nacional?

Como mencionamos anteriormente, este no es el primer percance que sufre la cantante en el Auditorio Nacional. En agosto de 2018 durante una presentación la intérprete tropezó con una bocina y se dio un fuerte golpe.

En aquel entonces, Angélica María declaró en sus redes sociales que afortunadamente no había sido nada grave. “Mi caída en el Auditorio Nacional no estaba ensayada, pero me salió perfecta. Gracias por su preocupación y sus palabras cariñosas. Vengo del hospital y solo tengo el golpe, nada más. ¡Todo mi cariño para ustedes, mis niños preciosos!”.