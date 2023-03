VIDEO: Arcángel se une a Shakira con tiradera a Piqué en Music Session #54.

Cuando todos habían pensado que las burlas hacia Gerard Piqué habían terminado, llega la Music Session #54 con Arcángel y Bizarrap. El cantante puertorriqueño y el productor argentino se unieron al team Shakira con tremenda indirecta para el exfutbolista del Barcelona.

Si le pusieron el cuerno a Shakira, ¿qué me puedo esperar yo?

¿Cuál fue la indirecta de Arcángel a Piqué en la Music Session #54?

Y es que Arcángel señaló en uno de sus fragmentos: “Descansé un par de años, volví y me pegué matándolos como Shakira a Piqué, yo no juego al futbol, pero los Pelé".

Inmediatamente las redes sociales se llenaron de reacciones y los tradicionales memes, ya que el músico no titubeó para mencionar al ahora empresario y dueño de la Kings League, quien hace unos días fue claro al mencionar que no gastaría un solo peso para limpiar su imagen.

ARCANGEL || BZRP Music Session #54

“El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, dijo en una entrevista con El País.

En cuanto a los ecos de esta canción, muchos consideraron que el momento para criticar a Piqué ya había pasado, pero otros señalaron que es parte de la música y la referencia fue bien utilizada.