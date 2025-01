Por este VIDEO aseguran que la influencer Killadamente fingió su muerte

En días pasados se dio a conocer la muerte de la influencer y creadora de contenido, Killadamante; sin embargo, su muerte generó todo tipo de especulaciones entre sus seguidores, quienes se cuestionan si realmente está muerta o no.

Carol Acosta es el nombre real de la influencer Killadamente, quien murió el pasado 4 de enero de 2025 después de que sus familiares dijeran que la joven de 27 años se encontraba cenando con ellos cuando de pronto tuvo una emergencia médica (se atragantó). Posteriormente, se reportó que Killadamente sufrió asfixia, lo que le habría provocado un paro cardiorrespiratorio.

¿Dudan sobre la muerte de Killadamente? Ahora un video publicado en su cuenta de TikTok meses antes de su muerte han avivado la teoría de que la influencer fingió su muerte.

En el video, Killadamente dio a entender que está viva, pero que pasarán meses antes de que regrese a las redes sociales, lo que podría entenderse como un descanso a su labor como influencer y creadora de contenidos.

“Miren, cuando yo digo que me voy a desaparecer, yo no lo estoy diciendo relajada, no sé cuándo va a pasar y no se preocupen que no me muera. Yo voy a regresar seguro en seis meses, nueve o un año”, dijo Acosta.

¿Qué dijeron sus familiares?

Ante la ola de rumores que se generó, la hermana de Killadamente salió a aclarar lo sucedido y reveló que ella misma la encontró sin vida, por lo que no hay por qué dudar que está muerta.



¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

El hecho no pasó desapercibido en redes sociales donde los internautas se hicieron presentes con comentarios como: “Yo también quisiera que estuviera viva, pero no es así”, “Ojalá todo haya sido una broma, en cualquier caso”, “Ella no se haría eso, ama a sus dos pequeños”, “¿No han pensado en que haya sido probablemente una coincidencia?”, “No lo creo, pero una parte de mí dice que sí".

¿Quién fue Killadamante?

Killadamente inició su trayectoria como creadora de contenido en redes sociales en el año 2015, pero fue en 2017 cuando alcanzó la fama gracias a su amor propio y autoaceptación. Sus mensajes estaban llenos de mensajes positivos y respuestas ingeniosas, lo que le valió el gusto de la gente.