VIDEO: Cantantes colombianos denuncian a Christian Nodal por insultarlos.

Las críticas y señalamientos contra Christian Nodal no cesan desde que llegó a su fin su relación con Belinda, pero mucho de esto se debe al mal comportamiento del cantautor mexicano que se ha enfrascado en tremendos pleitos en redes sociales y también por su relación con la cantante argentina Cazzu, sin mencionar sus polémicas declaraciones y cambios de look.

Programa 6 de junio 2022 | Christian Nodal dolido por broma J Balvin.

Ahora que las cosas comenzaban a tranquilizarse después de que el intérprete de “Vivo en el 6” anunciara que se retirará por un tiempo de los escenarios, una nueva polémica ha surgido luego que dos cantantes colombianos denunciaran los malos tratos del mexicano durante su gira “Forajido Tour”.

Ryan Castro y Blessd, intérpretes del género urbano, externaron su malestar con el sonorense, alegando que Nodal no les quería permitir montar su show porque él era el artista principal.

“No nos quería ni dejar cantar, no nos quería ni dejar poner las pantallas. No nos quería ni dejar poner el sonido, pero el artista principal de acá es el artista principal de Colombia que soy yo”, dijo Ryan Castro al público que lo ovacionó durante uno de sus conciertos.

Aunque el cantante colombiano no dijo directamente el nombre de Christian Nodal, señaló que “un artista que vino a cantar acá que es de México”, lo que hace suponer que se trata del cantautor mexicano que recientemente se presentó por diversas plazas de Latinoamérica y Sudamérica con su “Forajido Tour”.

¿Nodal se retira de la música? El sonorense anunció a través de sus redes sociales que pondrá una pausa en su carrera musical. “Bueno, mi gente, se acabaron las temporadas de shows. Voy a tomar dos meses como vacaciones, dentro de julio y agosto quedan muy pocas fechas. Pero quiero agradecer a todos mis fans con todo el corazón por entregarse con toda el alma”, publicó Nodal.

Christian Nodal tiene planes de boda

La aparente relación entre Cazzu y el cantante mexicano va viento en popa, tanto así que Nodal ya presentó a la argentina con sus papás a través de una videollamada, lo que demuestra que las cosas van muy en serio.

En los últimos días, un sacerdote guatemalteco compartió una imagen junto a Nodal y reveló que el cantante le aseguró que se casaría, aunque no dijo cuándo ni con quien.

“¡Un tipazo con gran sencillez! Me dijo con tono jocoso: ‘si algún día me caso, va a ser aquí y me casa el padre Choco’… Se despidieron de mí (Nodal y Cazzu). Salieron con un rosario al cuello que les regalé, mientras les decía con sinceridad: ‘recuerden que en Antigua tiene un amigo cura’”, dijo el sacerdote.