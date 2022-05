VIDEO: ¿Cómo saber si le gustas a tu crush? Profesor crea ecuación.

Hablar de amores y relaciones de pareja es un tema complicado, ya que mientras a uno les va bien en el amor, otros sufren las de Caín y ni con una limpia con huevo de avestruz salen, no obstante, un maestro creó recientemente una ecuación para evitar el mal de amores y saber si en realidad el gustas a tu crush.

Los conductores tuvieron que personificar los memes más divertidos.

Bien dicen que las matemáticas están implícitas en todos los aspectos de la vida y el amor no podía ser la excepción, por ello, el profesor de una escuela sacó a relucir sus conocimientos y se hizo viral en TikTok por crear una ecuación para conocer si le gustas a tu crush o mejor ni perder el tiempo intentando.

Para muchos el amor puede ser tan sencillo o complicado como las matemáticas, según sea el caso, pero no más, y dile adiós a los problemas del corazón con el método “Aprende con Chacho”, el cual permitirá saber a través de una sencilla ecuación si tienes oportunidad con esa persona especial o mejor le buscas por otro lado.

Te puede interesar: VIDEO: Hombre encuentra a su niñera 45 años después.

¿Quién es Chacho, el profesor que creó la ecuación del amor?

Saber si le gustas a tu crush es algo que le gustaría saber a todo el mundo, ya que eso evitaría un sinfín de problemas y complicaciones existenciales, pero ¿quién es Chacho? Es un ingeniero industrial guatemalteco que comparte contenido educativo en TikTok y YouTube, donde explica a sus seguidores cómo resolver problemas matemáticos.

Chacho les demuestra a sus seguidores que las matemáticas no necesariamente son engorrosas y aburridas, pues también se pueden aprender de manera humorística y didáctica. Fue así como compartió un video en el que explica cómo hacer una ecuación para saber si le gustas o no a esa persona que te trae “arrastrando la cobija” y “cacheteando las banquetas”.

¿Cómo es la ecuación?

En el video compartido en TikTok, el profesor explica cómo aplicar una sencilla regla de 3 para saber si le gustas a tu crush, lo primero que debes hacer es acomodar los valores de la siguiente manera: “Si no te busca – Le gustas, Si te busca - ¿X?”.

Posteriormente, se debe realizar la regla de 3, multiplicando el “Si no te busca” por el “Le gustas” y dividirlo entre “Si te busca” para encontrar la variable “X”.

Por último, hay que simplificar los términos iguales, de tal forma que la ecuación dé como resultado “Si no te busca – No le gustas”, y aunque el resultado puede ser triste y desalentador para muchos, el profesor explica que no lo dice él, sino las matemáticas.