El polémico enfrentamiento entre Nahomi y Javier Ceriani tras Survivor México.

Survivor México llegó a su fin y dejó a Julián Huergo como su gran vencedor; sin embargo, las polémicas no cesan tras la finalización del reality de supervivencia, ya que Nahomi Mejía y Javier Ceriani protagonizaron tremando lío después de que el comunicador mencionara que ‘La China’, practicaba la brujería y la usaba contra sus compañeros de la tribu halcón.

En un live para TV Notas, Ceriani y Nahomi se dieron hasta con la cubeta, incluso, Javier resaltó que esa podría ser la batalla final entre ambos.

“Quizás esta sea la batalla final, porque somos los últimos exintegrantes que nos vamos a decir las cosas en la cara, porque Nahomi y yo vivimos momentos muy duros; momentos de tormenta y de competencia, porque éramos muchos para ganar”, sentenció el periodista des espectáculos.

Los ánimos se pusieron candentes después de que el periodista asegurara que él no era hipócrita, en alusión a Nahomi. “Vamos a ser honestos, yo no puedo ser hipócrita, yo la pasé mal con Nahomi porque tiene una personalidad muy fuerte, ha sido la reina de los halcones y en ese reinar, yo siempre he sido rebelde, no quería someterme a las reglas de Nahomi y a todo el mundo le decía que no le hiciera caso a ella todo el tiempo y nadie me creía, porque resolvía todos los problemas y eso le daba el poder de mandar”.

Pero la respuesta de ‘La China’ vino después y así le contestó a Javier Ceriani: “Mira Javi, te voy a decir algo y te lo diré viéndote a la cara. Yo nunca pretendí manipular a nadie, Nahomi entró a esa aventura como ella vivió un poco de su infancia, y su infancia fue sobrevivir… y no iba a permitir que nadie me diera una indicación o una orden. Mi personalidad es fuerte, pero no la usé en este reality, porque me hubieran sacado a la primera”.

¿Qué dijo Nahomi sobre que practica la brujería? Cabe mencionar que además de Ceriani, Christian señaló hace poco que Nahomi practicaba la brujería en Survivor México, por lo que así respondió: “Lo que sí no me gustó fue que dijeras que yo era bruja y que le estaba haciendo brujería a mis compañeros porque no fue así… y con alguien con quien sí estoy un poco resentida porque lo encaré y no tuvo los cojo… de poder sostenerme la mirada, lo vi en un restaurante y le dije; ya llegó tu bruja hijo, dónde está la bruja llegas tú y lo que hizo fue bajarme la cara”.

Afortunadamente las aguas se calmaron y ‘La China’ aceptó que extrañó a Javier Ceriani cuando salió expulsado de Survivor México ya que los hacía reír mucho, por lo que sus compañeros resintieron su ausencia. Al final, Javier Ceriani y Nahomi demostraron que se tienen un gran cariño y se dijeron algunas emotivas palabras.