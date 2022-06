VIDEO: Se gana 50 mil pesos tras comerse 50 tacos en dos minutos.

Hay muchas noticias peculiares que provienen de internet como de las redes sociales y en este caso tenemos un video que atestigua como un hombre se gana 50,000 pesos tras comerse 50 tacos en 2 minutos.

El hecho aconteció en el Taco Challenge de Estados Unidos donde un hombre oriundo de Texas se terminó de alzar esa cifra después de digestionar una de nuestras comidas características con una intensidad impactante.

El video publicado en Facebook dentro del perfil El Blog del Gordo demuestra como el hombre en cuestión terminó siendo vencedor en una contienda en la que hubo en total 10 competidores que tuvieron que rendirse ante la capacidad de degustar tacos que tuvo este muchacho en tan poco tiempo.

La canción Eye Of The Tiger de Survivor, la misma que ha sido una de las más reconocidas a partir de la saga Rocky, ambientó el momento en el que compitieron los participantes y donde el protagonista de la historia terminó venciendo con un tiempo de 2 minutos y 33 segundos, es decir que en 93 segundos comió 50 tacos. Y tú que no puedes ni comerte 2 o 3 que ya estas satisfecho.

Increíblemente el hombre una vez que venció declaró que, si era por el, se iba a comer un postre junto con unas cervezas como para festejar su peculiar proeza. La estrella de este concurso degustó tacos de morcón, un embutido muy similar al chorizo. Los otros rivales comieron tacos de picadillo, carnitas, frijol, papa, carne deshebrada y chicharrón.