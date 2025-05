VIDEO: Desde el hospital Federica Quijano lanza importante mensaje sobre su estado de salud

Federica Quijano, integrante de Kabah, encendió las alarmas hace unos días luego de compartir un video en el que reveló que tuvo que ser hospitalizada de emergencia en la Ciudad de México y que debía ser operada por un dolor en la columna.

En el video, la cantante reveló que tuvo que viajar a la capital del país para someterse a una cirugía de la columna; sin embargo, su aseguradora le pidió una segunda valoración médica.

Federica Quijano habló en exclusiva para las cámaras de Ventaneando para contarnos acerca de las dolorosas situaciones que ha pasado en su vida.

Según Federica Quijano, ingresó a un hospital de la Ciudad de México el pasado lunes 5 de mayo con la esperanza de someterse a una operación en la columna, pero no pudo hacerlo debido a un incumplimiento con un trámite de su seguro médico.

“Estoy internada, estoy en el hospital (...) sin embargo, necesito una segunda valoración por parte de uno de los doctores de la aseguradora. Les pido, por favor, que me ayuden, que me manden a su doctor”, contó.

¿Qué le pasó a Federica Quijano?

“No puedo ir, no puedo caminar. Me piden que programe mi cirugía, no puedo programar mi dolor, no puedo programar mi cuerpo a ver qué día se siente mejor o qué día se siente peor. Lo que necesito es su ayuda”, comentó.

“Es una operación de columna a la cual le tengo mucho miedo, no es algo que quiera hacer, no es algo tengo tiempo, tengo que estar trabajando, por lo mismo, les pido que me ayuden”, dijo.

¿Cómo se encuentra Federica Quijano? A dos días de haber sido hospitalizada, Federica Quijano reapareció en Instagram para compartir un video de cómo se encuentra de salud.

La hermana del Apio Quijano dijo que está siendo sometida a distintos estudios y pronto dará más detalles de cómo marcha el proceso: “Siguen haciéndome estudios, después les diré cómo va pasando este proceso en el que estoy”.

¿Federica Quijano agradeció por las muestras de apoyo?

Federica Quijano agradeció por todo el apoyo que le han brindado sus amigos y seguidores, y aseguró que su aseguradora ya la está apoyando: “Gracias por su preocupación, por estar al pendiente. Gracias a la aseguradora”.