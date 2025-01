Filtran VIDEO de Imelda Garza Tuñón llegando en mal estado a la casa de Maribel Guardia

Imelda Garza Tuñón , viuda de Julián Figueroa, se encuentra en medio de la polémica después de que Maribel Guardia la denunciara y se quedara con la custodia de su nieto Julián.

A raíz de la demanda que interpuso en su contra la actriz costarricense se fueron destapando infinidad de cosas. A través de sus redes sociales, Maribel Guardia publicó lo siguiente: “con dolor comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad. No tengo afán de entrar en ningún detalle ni de lastimar su imagen. Solo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente”.

¿Qué dice la denuncia interpuesta por Maribel Guardia contra su nuera? Se ha podido saber que Maribel Guardia demandó a Imelda Garza Tuñón debido a su comportamiento, pues aparentemente la joven sale todos los fines de semana y no regresa en uno o dos días.

De igual forma, se señala que Imelda Garza Tuñón regresa al domicilio en estado inconveniente y con comportamiento errático, lo que pone en riesgo la integridad del pequeño Julián.

¿Hay video de Imelda Garza Tuñón llegando en estado inconveniente a la casa de Maribel Guardia?

El periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como C4Jiménez, publicó en su cuenta de “X” un video de Imelda Garza Tuñón llegando en estado inconveniente al domicilio donde vivía con Maribel Guardia.

“Tambaleándose. Así llega Imelda Tuñón de madrugada a casa de Maribel Guardia”, se lee en la publicación del reportero.



Y agrega: “Va tambaleando, buscando la cerradura del lado equivocado. Según la denuncia en su contra, se iba por días de fiesta y llegaba aparentemente drogada y ebria”.

TAMBALEÁNDOSE

Así llegaba Imelda Tuñón de madrugada a casa de @MaribelGuardia.

Va tambaleando, buscando la cerradura del lado equivocado…

Según la denuncia en su vs en @FiscaliaCDMX se iba por días de fiesta y llegaba aparentemente drogada y ebria.



Más imágenes en #C4ENALERTA pic.twitter.com/y1TBA3D29o — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 23, 2025

¿Imelda Garza Tuñón niega las acusaciones de Maribel Guardia?

De acuerdo con el testimonio de Imelda Garza Tuñón, ninguna de las acusaciones de Maribel Guardia son ciertas. Incluso, se dijo dispuesta a practicarse cualquier prueba para demostrar que está en óptimas condiciones para hacerse cargo de su hijo.

“No hay pruebas, ni siquiera tienen el antidoping (...) No entiendo cómo pueden sacar a un menor de edad si no tienen ninguna prueba”, compartió la joven con diversos medios.

De igual forma, Imelda Garza Tuñón publicó en sus historias de Instagram que “no se me ha hecho ninguna prueba ni he dado ninguna declaración oficial en la fiscalía, pero me someteré a lo que sea necesario para desestimar las acusaciones, gracias por el apoyo”.