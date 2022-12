VIDEO: Joven revela que Adam Sandler lo demandó por esta insólita razón.

Es común que nuestro consumo de películas y series se realice fuera de las plataformas o espacios en donde está legitimada su exhibición. Ahora bien, es también claro que no siempre suelen haber consecuencias por consumir contenidos a través de estos espacios; sin embargo, un joven no corrió con la misma suerte después de que el actor Adam Sandler lo demandara por descargar una película de un sitio ilegal.

La historia de la que hablaremos proviene de TikTok de la mano del usuario @andresprince_realtor, quien compartió un video en esta red social en donde detalló cómo se fueron dando los hechos. Es claro que su accionar no fue el correcto pues descargar o ver contenido en sitios ilegales es un delito, no obstante, vale decir que también corrió con cierta dosis de mala suerte ya que muchas personas recurren a estos sitios, con eso no queremos decir que sea correcto ni mucho menos, pero pocos son los casos que reciben algún apercibimiento.

¿Cómo fue que Adam Sandler demandó a un joven por descargar una película pirata? El joven contó que durante su primer año viviendo en Estados Unidos decidió contratar un servicio de internet y con él, empezó a ver películas junto a su hermano (quien, por cierto, descargaba esas cintas para distraerse en un sitio de dudosa procedencia). Hasta ahí nada tan fuera de lo común, pero las cosas tomaron un giro repentino e inesperado.

Un día cualquiera, al regresar del trabajo recibió un paquete, algo que se le hizo bastante raro porque no había pedido nada. Pero vaya sorpresa que se llevó cuando lo abrió y se encontró con un chorro de hojas que, en realidad, formaban parte de una demanda a nivel federal por parte de Cobbler LLC, la compañía productora del mismísimo Adam Sandler. ¿La razón? Que descargó de manera ilegal la película “The Cobbler” de 2014.

La explicación a esta peculiaridad pasa porque que dicha producción no logró recaudar lo esperado en las taquillas. Es por eso que la empresa de Sandler inició una cacería de brujas en contra de todas aquellas personas que descargaron de forma ilegal la película con el fin de recuperar parte la inversión que para nada les redituó, ya que además de Andrés (el protagonista de esta historia), otras 500 personas recibieron una demanda por el mismo motivo.

Fue así como el joven en cuestión y las demás personas se metieron en tremendo lío con uno de los actores más reconocidos que ha dado la comedia estadounidense en los últimos 30 años.