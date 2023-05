VIDEO: Joven descubre que su novia le era infiel y la exhibe en su cumple.

Las relaciones de pareja son bastante complejas, pero vivir una infidelidad es uno de los eventos más difíciles y traumatizantes que cualquier persona pudiera experimentar. La mejor solución en estos casos es la separación y que cada uno viva su vida como mejor le plazca sin dañar a la otra persona; sin embargo, hay quienes no se quedan de brazos cruzados y se cobran la afrenta, incluso con creces, algo como lo que le sucedió a un joven que se hizo viral en redes, ya que descubrió que su novia le hacía de “chivo los tamales”.

Laura es vecina de Itzel. Afirma que ha visto cómo engaña a su esposo.

Este es el caso de un joven que recibió infinidad de críticas en redes sociales luego de exponer de forma pública que la joven con la que tenía seis años de relación le había sido infiel, pues el hecho no cayó nada bien entre los internautas.

¿Joven exhibió infidelidad de su novia? A través de un video difundido en TikTok por el joven Jair Mel (@jahir.mel), mostró la sorpresa que le preparó a su novia el día de su cumpleaños luego de haberle sido infiel.

“Ella es mi novia, llevamos juntos seis años, no me veía en un futuro sin ella, teníamos mil planes juntos, ya tenía su anillo de compromiso. Esta sorpresa la hice para ti, ¡por tu cumpleaños! Espero que sientas todo lo que yo estoy sintiendo. ¿Quieren saber qué es lo peor de todo? Su amante cree que es su novio oficial, él no sabe de mi existencia, lo contacté y quisimos hacerte este regalo de cumpleaños. MI AMOR”, escribió el joven en varios carteles que fue arrojando al suelo.

¿Cómo se dieron los hechos?

En el clip se puede apreciar como Jair, con ayuda de otro chico (con el que le fue infiel), lleva a su novia a un parque cercano donde se encuentra la sorpresa. Durante el trayecto, el joven visiblemente conmovido va mostrando las pancartas con el mensaje ya mencionado.

Más adelante, el “amante” le coloca una diadema que dice infiel y le da un pastel con un letrero que dice “infiel” mientras el novio oficial sigue avanzando. Al llegar al parque hay una pancarta que dice “Feliz cumple infiel” y frente a ella se encuentra el novio oficial.

¿Cómo reaccionaron las redes?

El video de inmediato llegó a más de 11 millones de reproducciones en TikTok y recibió cientos de comentarios. Muchos de ellos criticando al joven por la forma poco honorable y caballerosa en la que exhibió la infidelidad de su novia, mientras que otros aplaudieron lo que hizo.