VIDEO: ¡Joven se quiso lucir y terminó en el mar a bajas temperaturas!

Con los amigos se viven las experiencias más extraordinarias y divertidas para contar por el resto de la vida como anécdotas, aunque tal vez en este video no fue tan divertido para todos. Estos amigos la estaban pasando muy bien en una zona a temperaturas bastante bajas, ya que podemos observar en el video los enormes glaciares que hay en el océano. A uno de los jóvenes se le ocurrió la no tan buena idea de deslizarse por un glaciar con la intención de parar antes de llegar a la orilla mientras sus amigos lo motivaron y grabaron el momento.

Es claro que no era una idea brillante porque podían surgir consecuencias debido a lo peligroso del lugar, pero eso no le importó al muchacho temerario, ya que muy seguro de sí mismo empezó a deslizarse, sin embargo no logró detenerse al final del glaciar, perdió el equilibrio y cayó en el mar que evidentemente estaba helado. Lo bueno de lo malo es que el hombre sabía nadar y reaccionó rápidamente dirigiéndose a tierra firme donde seguramente le urgía tener ropa seca. Así que tal vez para la próxima que vaya a los glaciares pensará dos veces si se quiere lucir con sus amigos.