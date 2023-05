VIDEO: ¡Quiso hacer una maroma al aire y solo logró un azotón extremo!

Karina Nova conoció a Elisa, una rescatista de perritos en la calle.

Cada día queda más claro el porqué los hombres viven menos, aquí tenemos un gran ejemplo que nos ayuda a entender un poco más mediante las experiencias grabadas por unos jóvenes. Unos chicos pasaron una tarde agradable en un parque cuando pensaron en intentar algo fuera de lo común, se subieron a un juego infantil de madera para que desde ahí pudieran hacer un par de trucos. En el video podemos ver como uno de ellos se pone en la orilla del juego de madera para después intentar hacer una maroma al aire, pero no contaba con que el truco saldría algo diferente.

Te puede interesar: Intentó hacer un truco en el techo de su casa ¡con bicicleta!

La madera donde estaba parado se rompió, el chico no notó que estaba podrida y también por obvias razones no resistió su peso porque es un juego para niños. Evidentemente la maroma fue un total fracaso y podemos observar cómo se dio un tremendo azotón y un buen golpe en la espalda. El otro joven se quedó mirando solamente, admirando el gran truco fallido que él por obvias razones ya no intentó.