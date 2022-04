VIDEO: Juan Pablo Medina muestra su proceso de rehabilitación.

Dejando claro ser un ejemplo de vida, el actor Juan Pablo Medina presumió los avances en sus terapias de rehabilitación.

Juan Pablo Medina nos platica EN EXCLUSIVA los detalles de su nueva película ‘El Club de los Idealistas’.

El artista que presume una gran carrera en televisión, teatro y cine compartió a través de sus historias de Instagram la manera en que lleva a cabo su rehabilitación con la protesis que usa desde que perdió su pierna derecha a causa de una trombosis.

Terapia de rehabilitación del actor Juan Pablo Medina. pic.twitter.com/Jemd9lk3pX — Lo + viral (@VideosVirales69) April 6, 2022

“Ahí vamos”, fue el mensaje que usó para publicar el video que inmediatamente acumuló likes y comentarios destacando la actitud que tiene tras este difícil capítulo en su vida, ya que otros en su lugar hubieran renunciado con tal de no verse con todas sus extremidades.

Juan Pablo Medina abre su corazón tras perder su pierna

Lejos de perder las ganas de vivir, Juan Pablo Medina se dijo decidido después de pasar por una experiencia que contó hace unos días para una famosa publicación.

“Yo tenía mucho dolor y para poderme operar el intestino y las piernas me tuvieron que dormir. Cuando desperté, me vi todo hinchado, mis manos parecían enormes bolas... todo fue muy traumático”, contó el actor de La casa de las flores.





“Después de una cirugía para extraerme los coágulos, mi cuerpo empezó a no responder del todo bien. Mi papá me dijo que el hematólogo quería hablar conmigo y me adelantó lo que me iba a decir. Habían prometido rescatarme de los coágulos sin poner en riesgo mi vida, pero que ya me encontraba en una situación grave. Me ofrecían salvarme la vida, pero la solución era la amputación”, dijo para GQ México.

Con el apoyo de sus amigos, compañeros, familia y su novia Paulina Burrola, Chespi, como le dicen de cariño, tomó la decisión de tener una segunda oportunidad de vida.

