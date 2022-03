Juan Pablo Medina posa por primera vez con su prótesis. (FOTO)

Juan Pablo Medina posó por primera vez para la revista GQ México mostrando su amputación de pierna. Esta misma mañana, el actor compartió la entrevista que ofreció a la mencionada publicación de entretenimiento, donde contó más detalles de su situación actual.

Juan Pablo Medina nos platica EN EXCLUSIVA los detalles de su nueva película ‘El Club de los Idealistas’.

“En un inicio, el equipo médico pensó que se trataba de una intoxicación. De ahí pasaron tres o cuatro días de los que no recuerdo casi nada. Hasta la fecha me han ido llegando poco a poco recuerdos, como si los hubiera bloqueado por el mismo dolor que experimentaba. El cuerpo y la mente son muy hábiles”, declaró Juan Pablo Medina.

“Me hicieron una tomografía con contraste y vieron que tenía coágulos en el intestino y en las piernas. Por fin encontraron el diagnóstico definitivo: había sufrido un infarto silencioso. Tenía un coágulo en el corazón y éste aventó coágulos por todas las arterias. Esa fue la valoración”, continuó.

Juan Pablo Medina habla por primera vez sobre su amputación

En la misma entrevista con la revista GQ México, Juan Pablo Medina confesó sentirse enojado por todo lo que le estaba pasando.

“Yo tenía mucho dolor y para poderme operar el intestino y las piernas me tuvieron que dormir. Cuando desperté, me vi todo hinchado, mis manos parecían enormes bolas... todo fue muy traumático”, contó.

“Después de una cirugía para extraerme los coágulos, mi cuerpo empezó a no responder del todo bien. Mi papá me dijo que el hematólogo quería hablar conmigo y me adelantó lo que me iba a decir. Habían prometido rescatarme de los coágulos sin poner en riesgo mi vida, pero que ya me encontraba en una situación grave. Me ofrecían salvarme la vida, pero la solución era la amputación”, expresó.

Chespi, como le dicen sus familiares y amigos, confesó que tuvo el apoyo de un psiquiatra y de sus seres queridos para enfrentarse a una nueva vida sin una extremidad de su cuerpo.

El actor recuerda los mensajes de aliento, el respeto y el apoyo por parte de sus fans, amigos, familiares y su novia Paulina Dávila.

