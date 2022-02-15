Juan Pablo Medina reaparece tras sufrir la pérdida de su pierna.

Tras un tiempo de haber sufrido la pérdida de una pierna a causa de una trombosis, Juan Pablo Medina reapareció en redes sociales al lado de Alberto Guerra, donde lució muy contento a pesar del incidente.

A través de Instagram, el actor publicó el agradable encuentro con una instantánea en la red social, pero no dio detalles del mismo que ocurrió en Los Ángeles, pero se presume que fue por cuestiones laborales.

En la imagen se puede ver al par de histriones posando muy sonrientes, con una espectacular vista panorámica de la ciudad de fondo.

Una vez que se publicó, los seguidores de Guerra reaccionaron a la foto entre ellos Regina Blandón, Manolo Caro, Cecilia Suárez y Adriana Louvier.

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Juan Pablo Medina sufrió un accidente el año pasado

En agosto del año pasado se dio a conocer que Juan Pablo se encontraba hospitalizado por un coágulo sanguíneo en una de sus piernas.

A partir de entonces, circularon muchas versiones sobre el estado de salud del actor, pero ha habido mucha discreción sobre el tema. Sin embargo, el actor se dedicó plenamente al cuidado de su salud, antes de retomar sus proyectos profesionales.

"Nos dirigimos a ustedes para confirmarles que Juan Pablo Medina se encuentra estable y en recuperación, en compañía de sus seres queridos después de haber pasado por un estado crítico de salud. Apreciamos todas las muestras de cariño y preocupación expresadas y agradecemos mucho el respeto a su privacidad y prudencia en este momento”, se informó el pasado 2 de agosto.

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