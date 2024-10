VIDEO: Juanes sorprende a fanática que iba cantando a todo pulmón sus canciones

Juanes es uno de los cantantes colombianos más famosos del momento, y en las últimas horas se apoderó de las redes sociales tras hacerse viral por la sorpresa que le dio a una de sus fans, esto después de un show que dio en Oklahoma, Estados Unidos, el pasado 26 de octubre.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Un video se viralizó rápidamente en redes sociales y mostró la emotiva reacción de una mujer que terminó sorprendida al ver a Juanes a un costado de ella.

En la grabación se observa a la mujer que viajaba en el asiento del copiloto de un automóvil color rojo, cantando a todo pulmón “Es Por Ti”. Sin embargo, jamás pensó que a un costado de ella pasaría el cantante colombiano que acababa de dar un concierto.

Juanes le pidió a su chofer que se acercara al auto en el que viajaba la mujer; posteriormente, bajó el vidrio y comenzó a cantar con ella.

“Iba saliendo de nuestro concierto, vi a esta chica cantante Es Por Ti en su carro y decidí acercarme y cantar con ella”, dijo el intérprete de “La Camisa Negra”, “A Dios Le Pido”, “Para Tu Amor”, “Volverte a Ver” y “Fotografía”, entre muchas otras.

¿Cómo reaccionó la mujer ante lo hecho por Juanes?

Cuando Juanes se acercó al auto en el que viajaba la mujer y comenzó a cantar con ella, la fémina tardó en reconocer al colombiano, pero segundos más tarde se bajó de su auto para pedirle un abrazo al cantautor.

“Espera, espera, ella no sabe que estoy acá”, dijo el cantante mientras se acercaba a la mujer. “Juanes, eres Juanes, por favor, no lo puedo creer, no lo puedo creer Juanes, Ay Dios, no lo puedo creer”, dijo la mujer.

¿En qué terminó todo?

La mujer no dudó en empezar a grabar y agradecerle al cantante por la noche que le había dado. También aprovechó para darle un beso en la mano al compositor, gesto que Juanes agradeció.

“Íbamos saliendo ayer de nuestro show de Oklahoma City y pasó esto, gracias a todos mis fans, los amo”, dijo Juanes.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? La publicación alcanzó más de 160 mil seguidores en menos de dos horas, además de miles de comentarios por parte de los internautas.

“Definitivamente, Dios tiene a sus favoritos”, “Juanes me hace eso y yo me monto en su carro, así me multen”, “Qué linda reacción de ella, me dieron escalofríos y todo, gracias por compartir momentos como este”, “Esa sería mi reacción más normal”, “Qué grande la emoción de esa chica, que viva la música”, “Por eso eres el mejor”, “Juanes eso solo lo haces tú”, fueron algunos de los comentarios.